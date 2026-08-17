體育產業2024年GDP達$700億　佔總GDP約2.2%　帶動8.4萬人就業

政府近年大力推動體育產業化，統計處今日（17日）發表的專題文章指出，若以包括產品稅和產品補貼的市價計算，2024年香港體育及相關活動的本地生產總值（GDP）增至700億元，較2023年增加20億，佔總GDP約2.2%，按年輕微下跌0.1％。體育及相關活動就業人數為84,000人，佔總就業人數2.3%，與2023年大致相同。



香港足球盛會第二場比賽8月5日舉行，祖雲達斯1:0擊敗車路士。比賽吸引43,575人入場，當中不少內地及海外旅客。（資料圖片／夏家朗攝）

體育設施建造及博彩佔比最多 佔總增加價值39%

統計處文章指，若以基本價格計算，2024年香港體育及相關活動的增加價值為460億，按年增20億，佔總增加價值1.5%，與2023年相若。項目統計由4個類別組成，其中體育的支援服務及其他體育活動佔比最多，佔總增加價值39%。該類別涵蓋體育設施建造、博彩、刊物出版和電視節目製作、科研等。就業人數有23,000人，佔整體28%。

體育旅遊GDP及就業人數佔比最少

另一類別為體育設施及體育俱樂部的運作經營，涵蓋公共及私人體育設施、職業體育組織、體育活動及比賽等。其增加價值佔整體35%，按年增3％。就業人數有39,000人，是4個組成類別之中最多。

此外，體育旅遊佔體育及相關活動的增加價值5%，就業人數有6,000人，佔比是4個組成類別之中最少。