足球盛會車路士對祖雲達斯｜啟德主場館外一片藍海　車迷促減票價

香港足球盛會第二場比賽今日（5日）舉行，由英格蘭球隊車路士對意大利球隊祖雲達斯。比賽開始前兩個多小時，啟德主場館外已聚集了不少球迷，以穿藍色上衣的車路士球迷為主。



不少球迷指責主辦方給予KOL太多與球星接觸的特權，對一般球迷不公平。資深「車迷」梅先生則表示理解，因為球會發展倚賴贊助商，所以與贊助商有關的人士自然有很多機會接觸球星。不過他對票價則有微言，他買了1,999元的門票，認為票價減半才合理。



比賽開始前兩個多小時，啟德主場館外已聚集了不少球迷，超過九成也是穿藍色上衣的車路士球迷。（洪戩昊攝）

比賽開始前兩個多小時，啟德主場館外已聚集了不少球迷，超過九成也是穿藍色上衣的車路士球迷；只有零星球迷穿黑白直間的祖雲達斯球衣。

資深球迷理解KOL有特權

資深「車迷」梅先生1997年已開始支持球隊，球隊上次訪港（2011年）時也有入場。比較球隊兩次訪港，他指上次多些預留給球迷會的活動，今次雖然他也參與了球隊名宿迪瑪堤奧有份出席的活動，但整體活動明顯較少。

資深「車迷」梅先生買了1,999元的門票，認為票價減半才合理。（洪戩昊攝）

不少球迷指責主辦方給予KOL太多與球星接觸的特權，對一般球迷不公平。對此，梅先生則表示理解，因為球會發展倚賴贊助商，所以與贊助商有關的人士自然有很多機會接觸球星。不過他對票價則有微言，他買了1,999元的門票，認為票價減半才合理。

廣州曼城球迷陪車迷男友到港看比賽 留港三日兩夜順便旅遊

現場有很多內地球迷，多來自各城市球迷會。來自廣州的馮先生自小便是車迷，今次是第一次現場看車路士比賽，感到十分興奮，最期待看到球星彭馬。雖然女朋友是曼城球迷，但也陪男友到港看球，將逗留三日兩夜順便旅遊，預算約6,000元。

深圳「祖迷」第一次現場看球隊比賽 感到興奮

來自深圳的陳小姐則是罕有地穿祖雲達斯球衣的球迷。她自2022年起成為祖雲達斯球迷，當時是因為球星迪馬利亞而「入坑」。雖然迪馬利亞已離隊，但她也繼續喜歡祖雲達斯，今次終於第一次現場看到球隊比賽，心情十分興奮。由於已沒有特別喜歡的球星，所以只期待看到更多入球。