最新失業率維持3.7%　就業不足率微升至1.6%　人數增約5600人

政府統計處今日（17日）發表最新勞動人口統計臨時數字，本港今年4月至6月經季節性調整的失業率錄得3.7%，與今年3月至5月的數字相同；惟就業不足率錄得微升，由上季的1.5%上升至1.6%。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟持續增長將繼續支持勞工市場，但預期夏季將有應屆畢業生及離校人士投入市場，或會帶來一定影響。



本港2026年4月至6月經季節性調整的失業率錄得3.7%，與今年3月至5月的數字相同。（資料圖片/梁鵬威攝）

總就業人數實增6800人

根據統計處最新發表的臨時數字，2026年4月至6月的總就業人數為3,646,100人，較上期的3,639,300人增加約6,800人；同期的總勞動人口亦由3,780,300人上升至3,785,800人，增加約5,500人。

在失業人數方面，不經季節性調整的失業人數由141,100人下跌至139,700人，減少約1,400人。各行業的失業率變動不一，錄得下跌的行業主要為進出口貿易業、餐飲服務活動業及地產業。相反，製造業以及貨倉和運輸補助活動業的失業率則錄得上升。

雖然整體失業率維持不變，但反映勞工開工不足的就業不足率卻輕微轉差。最新的就業不足人數由56,800人上升至62,400人，增約5,600人；就業不足率微升至1.6%，上升0.1個百分點。

就業不足情況的惡化，主要集中於貨倉及運輸輔助活動業、建造業及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）等行業。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

孫玉菡評論最新數字時指，本港4月至6月的失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同相同，而同期勞動人口和總就業人數均錄得輕微上升。孫玉菡認為，本地經濟的持續增長應能繼續為整體勞工市場提供支持。

不過，他認為夏季期間應屆畢業生和離校人士投入勞工市場或會帶來一些影響。政府亦會密切留意外圍環境不確定因素對企業招聘意欲帶來的潛在影響。

領取綜援個案按月增加0.1%

另外，社署表示，6月份整體領取綜援的個案較5月份增加181宗，按月升幅為0.1%；6月底領取綜援的個案總數為194,548宗，受助總人數為256,732人。就個案類別分析，低收入類別個案的按月跌幅為0.3%，有1,254宗 ;單親類別個案下跌0.2%，有17,852宗；永久性殘疾類別個案及健康欠佳類別個案均上升0.2%，分別有16,195宗及28,390宗；年老類別個案上升0.1%，有111,730宗；失業類別個案保持平穩，有15,184宗。