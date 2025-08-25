綠置居2025｜8.25起揀樓　說明書、價單8.18公開　居屋第四季揀樓

房委會「綠置居2025」7月10日完成攪珠，房委會今日（17日）表示，揀樓程序將於下周二（25日）開始，房委會將會按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘房委會綠置居售樓處揀樓。售樓說明書、價單明日（18日）公開。至於「居屋2025」，房委會指會在第四季開始選樓。



房委會表示，「綠置居2025」揀樓程序將於下周二（25日）開始。圖為今期新屋苑盛緻苑的模型。（房委會圖片）

房委會表示，「綠置居2025」揀樓程序將於下周二（25日）開始。圖為今期新屋苑盛緻苑的單位模型。（房委會圖片）

今期綠置居2025推售位於九龍灣的新綠置居發展項目盛緻苑，提供超過800個單位，實用面積約介乎280至469平方呎。此外，今期亦推售約120個重售綠置居單位，以及新一批約400個租置計劃回收單位。

房委會發言人指，明日（18日）開始直至選樓期結束期間，會提供綠置居發展項目、租置計劃回收單位的售樓說明書和價單。公眾可於綠置居售樓處索取印刷本，以及在房委會指定網站瀏覽。

綠置居售樓處和指定網站亦會提供今期新建發展項目盛緻苑的模型及綠置居標準單位的室內間格模型、綠置居樣本單位的虛擬短片、綠置居樣本單位及租置計劃樣本回收單位的室內虛擬實境導覽、綠置居發展項目及租置計劃屋邨的展板／電子屏幕及其他資料，供公眾閱覽。

房委會表示，「綠置居2025」揀樓程序將於下周二（25日）開始。（資料圖片）

按今期六折的折扣率，盛緻苑單位的售價介乎約168萬元至約354萬元。假設單位售價為270萬元（實用面積約35.3平方米或380平方呎），承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，買家每月按揭還款額大約11,500元。

房委會表示，合資格申請者選樓的優先次序按申請類別、配額比例和攪珠結果釐定。受房委會已公布公屋清拆計劃影響的租戶，即華富邨華安樓、華樂樓、華昌樓、華泰樓和華建樓、彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓、馬頭圍邨洋葵樓和水仙樓以及西環邨的租戶，若選擇購買資助出售單位以代替入住公屋，可在「綠置居2025」較其他申請者優先選樓。