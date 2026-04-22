居屋、綠置居、白居二2025同步推出 4.30可申請 各屋苑一文看清
【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】房委會今日（22日）宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由下周四（30日）起同步接受合資格人士申請，為期三個星期，5月20日晚上7時截止申請；三項計劃將於今年第二季同日分別進行攪珠。
六項目推近8,000伙，單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）。其中居屋售價由約150萬至480萬元，而綠置居售價約168萬至354萬元。居屋及綠置居分別會於年底及下半年開始揀樓；白居二則預計於第四季向成功申請者發出批准信，以申請准買證。
「居屋2025」推售5個新居屋項目 七折售價介乎約150萬至480萬
「居屋2025」推售五個新居屋發展項目，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑較高，提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（即約281平方呎至約560平方呎）。
今期居屋折扣率定於評定市值折減30%，即以七折出售。五個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,300元。
「綠置居2025」僅盛緻 售價介乎約168萬至354萬
「綠置居2025」則推售九龍灣盛緻苑，提供超過800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎）。此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。
「綠置居2025」折扣率定於評定市值折減40%，即以六折出售。新綠置居發展項目單位的售價介乎約168萬元至約354萬元。假設單位售價為270萬元，承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,500元。
2000個單位供已出售業權宏福苑業主選購
就大埔宏福苑長遠居住安排，房委會指，已在「居屋2025」和「綠置居2025」中，預留2,000個單位，以「特設銷售計劃」形式，供已出售業權的宏福苑業主選購。
39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約16萬元至137萬元，折扣率為評定市值折減79%至83%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。
房委會又指，合資格申請者選樓的優先次序將按申請類別、配額比例和攪珠結果釐定。受房委會已公布公屋清拆計劃影響的租戶，若選擇購買資助出售單位以代替入住公屋，可在「居屋2025」及「綠置居2025」較其他申請者優先選樓。
一人申請者有700個新居屋單位配額和100個新綠置居單位配額
至於「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者，今期居屋有2,800個配額，綠置居則有350個。一人申請者則有700個新居屋單位的配額和100個新綠置居單位的配額。
由明日（23日）開始，公眾可於「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介。同日起，樂富房委會客戶服務中心、觀塘綠置居售樓處、房委會轄下各屋邨辦事處等亦有印刷本供市民索取。