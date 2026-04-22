居屋、綠置居、白居二2025同步推出　4.30可申請　各屋苑一文看清

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】房委會今日（22日）宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由下周四（30日）起同步接受合資格人士申請，為期三個星期，5月20日晚上7時截止申請；三項計劃將於今年第二季同日分別進行攪珠。



六項目推近8,000伙，單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）。其中居屋售價由約150萬至480萬元，而綠置居售價約168萬至354萬元。居屋及綠置居分別會於年底及下半年開始揀樓；白居二則預計於第四季向成功申請者發出批准信，以申請准買證。



「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（倪清江攝）

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為啟德啟陽苑的模型。(政府新聞處圖片)

「居屋2025」推售5個新居屋項目 七折售價介乎約150萬至480萬

「居屋2025」推售五個新居屋發展項目，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑、屏山朗風苑、東涌裕豐苑較高，提供接近7,000個單位。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（即約281平方呎至約560平方呎）。

今期居屋折扣率定於評定市值折減30%，即以七折出售。五個新居屋發展項目單位的售價介乎約150萬元至約480萬元。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,300元。

「出售居者有其屋計劃單位2025」 名單。（房委會文件截圖）

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為錦田南匯熙苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為屏山朗風苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑的模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為將軍澳影輝苑的模型。(政府新聞處圖片)

「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（倪清江攝）

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為啟德啟陽苑B座1樓至40樓18號單位的室內間格模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為將軍澳影輝苑A座2樓至39樓1號單位的室內間格模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為屏山朗風苑D座3樓至40樓2號單位的室內間格模型。(政府新聞處圖片)

「綠置居2025」僅盛緻 售價介乎約168萬至354萬

「綠置居2025」則推售九龍灣盛緻苑，提供超過800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎）。此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

「綠置居2025」折扣率定於評定市值折減40%，即以六折出售。新綠置居發展項目單位的售價介乎約168萬元至約354萬元。假設單位售價為270萬元，承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,500元。

【綠置居2025】將於4月30日月開始接受申請，只有一個屋苑。圖為九龍灣盛緻苑的模型。(政府新聞處圖片)

【綠置居2025】將於4月30日月開始接受申請，只有一個屋苑。圖為盛緻苑B座3樓至38樓15號單位的室內間格模型。(政府新聞處圖片)

「出售綠表置居計劃單位2025」名單。（房委會文件截圖）

2000個單位供已出售業權宏福苑業主選購

就大埔宏福苑長遠居住安排，房委會指，已在「居屋2025」和「綠置居2025」中，預留2,000個單位，以「特設銷售計劃」形式，供已出售業權的宏福苑業主選購。

39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約16萬元至137萬元，折扣率為評定市值折減79%至83%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

房委會又指，合資格申請者選樓的優先次序將按申請類別、配額比例和攪珠結果釐定。受房委會已公布公屋清拆計劃影響的租戶，若選擇購買資助出售單位以代替入住公屋，可在「居屋2025」及「綠置居2025」較其他申請者優先選樓。

房委會的年終現金及投資結餘，由本年度的687億元，預計到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。（林遠航攝）

一人申請者有700個新居屋單位配額和100個新綠置居單位配額

至於「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者，今期居屋有2,800個配額，綠置居則有350個。一人申請者則有700個新居屋單位的配額和100個新綠置居單位的配額。

由明日（23日）開始，公眾可於「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介。同日起，樂富房委會客戶服務中心、觀塘綠置居售樓處、房委會轄下各屋邨辦事處等亦有印刷本供市民索取。