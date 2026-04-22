綠置居2025｜九龍灣盛緻苑介乎$168萬至$354萬 最平$8.4萬可上車
撰文：林遠航
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【盛緻苑／綠置區2025】房委會今日（22日）宣布，「綠置居2025」將由下周四（30日）起接受合資格人士申請，5月20日晚上7時截止；將於今年第二季攪珠，第三或四季開始揀樓。
今期推售新建項目為九龍灣盛緻苑，與將於今年入伙的「綠置居2024」宏緻苑為姊妹屋苑，將提供1,467個新單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」預留單位，共有857伙供綠表人士申請。單位售價介乎168萬元至354萬元。以最少5%首期計算，最平單位只需8.4萬元便可上車。
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盛緻苑細單位面積約280平方呎 分之一大單位
今期綠置居推售一個新建項目，為九龍灣宏照道盛緻苑，共有1,467個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」預留單位，共有857伙供綠表人士申請。
項目最大的賣點是其交通及配套，鄰近港鐵彩虹站，周邊有多條巴士及小巴線往返觀塘、九龍灣商貿區及尖沙咀。屋苑被麗晶商場、坪石邨及彩虹邨包圍，有齊民生、購物及康樂設施。
單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎）；當中有約四分之一為大單位，實用面積約41.5平方米至約43.6平方米（約447平方呎至約469平方呎）。售價介乎168萬至354萬元，以最低售價計算，首期僅需8.4萬元。
推售新一批租置回收單位 最平單位賣16萬
「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。房委會指，39個租置計劃屋邨中所有未售單位的定價介乎約16萬元至137萬元，折扣率為評定市值折減79%至83%。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。
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