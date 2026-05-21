居屋、綠置居及白居二2025收10.5萬申請　居屋收9.9萬超額約13倍

今期居屋、綠置居和白居二昨日（20日）截止申請，房委會今日（21日）表示，3個計劃累計收到約10.5萬份申請，超過六成半通過精簡申請安排一次過申請兩項計劃。當中居屋的申請總數約9.9萬份，以推售6,926個新居屋單位計算，超額申請倍數約為13倍。



2026年5月20日，居屋、白居二及綠置居截止申請。不少人前往樂富房委會交表。（黃寶瑩攝）

2026年5月20日，居屋、白居二及綠置居截止申請。不少人前往樂富房委會交表。（黃寶瑩攝）

房委會回覆查詢表示，3個計劃累計收到約10.5萬份申請，超過六成半通過精簡申請安排一次過申請兩項計劃，當中有2.8萬份同時申請居屋及綠置居；4.1萬份同時申請居屋及白居二。

房委會指，上述數據只屬臨時數字，尚未計及日內會收到的郵遞申請及各屋邨辦事處仍在處理的紙本申請。三項計劃預計於今年第二季進行攪珠，房委會屆時會公布最終的申請數字。

房委會又指，由於今年首次推出精簡申請安排，即把居屋、綠置居和白居二合併申請，因此申請數字不宜與此前的計劃作直接比較，不過超額申請仍反映申請者對資助出售單位的需求持續殷切。