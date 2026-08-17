OPATRA London港分銷商否認詐騙銷售　總公司割蓆指未獲准發聲明

早前網上流傳一段影片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳六萬元。新城市廣場及元朗YOHO Mall分店昨日（16日）暫停營業，但未有交代原因。



OPATRA London香港分銷商今午（17日）向傳媒發聲明指，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為。聲明提到，有關OPATRA London騙取兩萬多元利息一說是「純屬無稽之談」，店方已酌情向涉事客戶退還1.6萬元，惟對方不認可處理結果，多次前往門店蓄意滋擾，及發布誹謗言論。



然而，OPATRA London的英國總公司晚上發聲明，指上述聲明是香港分銷商擅自發出，未得總公司同意。總公司發出官方聲明，表示OPATRA香港品牌店舖是由分銷商獨立營運，與OPATRA London沒有任何合作關係。總公司極度重視事件，其倫敦總部正直接處理此事，已要求香港分銷商提交全面書面聲明，並審視其銷售行為，會根據審視結果採取果斷行動。



OPATRA London總公司聲明。

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店，8月16日貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）

OPATRA London香港分銷商聲明：涉事婦人多次店舖門口「蓄意滋擾」

OPATRA London香港分銷商今日下午向傳媒發聲明，表示經公司內部完整核實交易全程記錄，該店從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為。回應提到，網傳OPATRA London騙取客人兩萬多元利息的說法「純屬無稽之談」。OPATRA London指，根據交易紀錄，在有關爭議發生之後，店方知悉涉事客戶「還款能力出現問題」，已酌情向其退還1.6萬元。

聲明繼續提到，涉事客戶不認可處理結果，多次前往店舖門口「蓄意滋擾」，並於網上發表「扭曲事實」、「惡意誹謗本店及本店員工的言論、影片」。

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

婦人指，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。（Threads @jadiswong225）

英國總公司：香港OPATRA London擅自發出聲明

然而，OPATRA London的英國總公司隨後指，上述聲明是香港分銷商擅自發出，未得總公司同意。總公司隨後發出官方聲明，表示注意到相關事件，公司極度重視。

英國總公司指，OPATRA London是一個以英國為基地的護膚品牌及生產商，不擁有或經營香港的OPATRA品牌店舖。該等店舖由一間本地公司根據分銷協議獨立擁有及經營，因此，該獨立分銷商須全權負責其員工、銷售手法、定價、客戶合約及退款等事宜。OPATRA London與OROGOLD或近期媒體報道中提及的任何其他品牌，並無任何擁有權、控制關係或商業合作關係，彼此為完全獨立的企業實體。

要求香港分銷商交全面書面聲明 根據審視結果採取果斷行動

總公司表示，其倫敦總部正直接處理此時，已要求香港分銷商提交全面書面聲明，並審視其銷售行為。總公司會根據審視結果採取果斷行動，並承諾全面配合香港相關部門。

消委會未收到事主投訴 提醒接受免費試用或贈品不代表須消費

消委會回覆查詢指，關注有關商戶在銷售美容產品時的銷售手法問題，惟沒有收到相關消費者之投訴。消委會亦呼籲業界在銷售過程中，應按消費者的實際需要推介產品及服務，並提供清晰、準確的資訊，讓消費者在掌握充足資料的情況下，按自身需要作出知情選擇。

消委會提醒消費者，面對「限時優惠」、「只限今天」等推銷說辭時，宜冷靜思考自身需要及預算，以免購買過多的產品構成浪費，甚或超出預算而帶來財政壓力。即使接受了免費試用或贈品亦不代表必須消費，消費者毋須有拒絕職員的心理包袱，應按個人意願決定是否購買。若在銷售過程中感到受壓，應主動提出暫停或考慮終止交易。

消委會又提醒消費者應妥善保管信用卡、手機等，不應輕易交予商戶。若同意交易，應在付款前仔細核對交易內容及金額，一切正確無誤才付款。若不幸發生消費糾紛且與商戶直接交涉不果，可與消委會聯絡。

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。