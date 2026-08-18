中電源動助VTC院校裝2000塊太陽能板　每年發電將相當400家庭用量

中電源動集團與職業訓練局（VTC）合作，由中電源動於VTC轄下多個院校及設施提供「一站式太陽能發電方案」。項目除有助減少碳排放及提升能源效益，更結合教學及研究元素，讓學生透過真實應用場景和實際運行數據分析，實踐課堂所學。



「一站式太陽能發電方案」的第一期工程已經展開，中電源動會率先於VTC轄下七個校園安裝1,400多塊太陽能板。連同第二期工程，預計整個項目合共會於13個校園、超過17幢建築物的天台，安裝大約2,000塊太陽能板。（主辦方提供圖片）

「一站式太陽能發電方案」的第一期工程已經展開，中電源動會率先於VTC轄下七個校園安裝1,400多塊太陽能板。連同第二期工程，預計整個項目合共會於13個校園、超過17幢建築物的天台，安裝大約2,000塊太陽能板。（主辦方提供圖片）

項目料2027年完成 每年助減少約490公噸碳排放

中電源動因應各校園建築物的座向、日照和地理環境，度身訂制「一站式太陽能發電方案」，系統配備全天候監察管理系統。中電源動從項目出資、設計、安裝，以至日常營運及保養，為VTC提供全面支援，協助VTC加快低碳轉型。

項目分兩期進行，第一期工程已經展開，中電源動先於VTC轄下7個校園安裝1,400多塊太陽能板。連同第二期工程，合共13個校園、超過17幢建築物的天台，將安裝約2,000多塊太陽能板，面積達5,600平方米。

項目預計2027年完成，涵蓋教學、培訓、行政大樓等，預計每年可產生約130萬度電，約相等於400個家庭一年用電量，每年有助減少約490公噸碳排放。

左起：職業訓練局副執行幹事廖世樂、職業訓練局執行幹事唐智強、中電源動集團總裁吳永豪，與中電源動集團減碳業務總監老子揚，出席「推動綠色能源.共創低碳校園」啟動禮。（主辦方提供圖片）

系統提供實際數據 助學生設計及開發AI模型

雙方亦把合作延伸至教學，中電源動專業團隊將到訪VTC校園，向學生介紹太陽能發電技術原理、系統設計及實際運作。

此外，修讀VTC轄下香港專業教育學院（IVE）可持續發展及環境管理高級文憑、環境保護及環境管理高級文憑，以及香港資訊科技學院（HKIIT）軟件工程高級文憑課程的學生，將利用校園太陽能系統的實際運行數據，結合太陽輻射、溫度、能見度等區域天氣資訊進行分析，研究不同環境因素對可再生能源系統表現及減碳效益的影響，並設計及開發人工智能（AI）模型和系統平台。

VTC亦計劃參與上網電價計劃，進一步提升項目的環境和經濟效益，讓低碳校園發揮更長遠示範作用。