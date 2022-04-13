迪士尼「地球月」推可再生能源　太陽能發電量相等715個3人家庭

近年全球逐漸重視全球暖化及碳排放，每年4月22為是「世界地球日」，香港迪士尼表示，園內有多個環保項目，包括設置全港最大型的太陽能發電系統、LED燈取代舊有照明、提升綠色廢料分類等。 香港迪士尼樂園度假區親善大使亦聯同園藝部，推出綠「識」 園藝導賞，讓市民安坐家中，亦可欣賞樂園內優美的園林景觀。



香港迪士尼的太陽能發電系統於去年完成工程，現時為全港最大型的太陽能發電系統。（香港迪士尼提供）

迪士尼每年太陽能發電高達236萬度

香港迪士尼表示，早於2018年已開太陽能發電系統工程，去年完成首三階段，現時為全港最大型的太陽能發電系統，預計總發電量每年高達約236萬度電，相當於715個三人家庭一年的總用電量。

目前度假區內21座建築物的天台，包括遊樂設施及後勤建築物，已裝設共超過5,200塊太陽能板，總面積可鋪滿1.5個標準足球場。當中遊樂設施「小小世界」，天台共安裝了約1,200塊太陽能板佔最多。

手機App實時監察太陽能發電系統

完成首三階段後，樂園亦計劃物色其他合適地點，希望繼續發展太陽能發電系統，以提升發電量。該太陽能板採用新型的無線實時監測系統，可以透過手機程式監察每一塊的運作、效能和使用情況，以保障系統的穩定性。

太陽能發電系統也獲得政府及業界認可，曾獲機電工程署《2019 模範太陽能光伏系統安裝選舉》的模範獎及最佳物料，以及中電「創新節能企業大獎2020」的「可再生能源大獎」傑出獎。

轉用LED燈每年節省200萬度電

節省能源方面，香港迪士尼亦指，積極以LED燈取代舊有照明，包括後勤位置的日常照明，以及樂園裡的舞台燈光，每年更可節省200萬度電，相當於700個三人家庭一年的總用電量。

香港迪士尼並為酒店客房的空調系統的感應器升級，增設智能中央控制系統，更連結酒店客房的管理系統，例如客房沒有賓客入住時，系統會啟動更節能的模式。

此外，香港迪士尼亦使用光敏感測器及用戶感應器，而酒店水泵、空調系統及壓縮空氣系統的電動機，使用變頻裝置，以減低耗電量。

去年回收逾540噸綠色廢料循環再用

香港迪士尼又指，過去一年合共回收超過540噸綠色廢料。由於園內有過萬棵樹，日常護理修剪以年風季時的吹塌，均產生綠色廢料，因此園藝部自2017年開始，以碎木機將廢料變成木碎循環再用。

至於度假區將綠色廢料處理成有機覆蓋物，重新鋪設在的花壇土壤上，減少堆填區的負荷之餘，亦節省護理土木的成本。同時，木碎亦提供有機食物给予泥土下的微生物生長，達致土壤共生作用。

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迪士尼推出三集綠「識」園藝導賞

兩位香港迪士尼樂園度假區親善大使，陳麗儀及唐俊迪聯同園藝部，推出一共三集的香港迪士尼綠「識」園藝導賞，帶領賓客探索樂園，了解經園藝師悉心設計的一草一木，為各個園區打造出截然不同的氣氛。

「灰熊山谷」的設定為美國西部採礦小鎮，至今已有超過130年歷史，因此以樹幹比較粗糙，如樟樹等樹木。而「迷離莊園」有約40棵棕櫚樹，營造熱帶地區的氣氛。至於「反斗奇兵大本營」則以修長的植物，如青竹、象草、多鬚草等，讓賓客像玩具一樣親歷其中。