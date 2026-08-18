盛緻苑價單曝光　列宏福苑「特設銷售」分布　頂層低層主要留綠表

「綠置居2025」揀樓程序將於下周二（25日）開始，房委會今日（18日）公開價單等資料，包括納入宏福苑特設銷售計劃的新建屋苑九龍灣盛緻苑。公開價單的最新銷售情況顯示，盛緻苑兩座大廈中高層單位都與特設銷售計劃平均分配，低層較多分配予綠表買家，兩座大廈頂層各預留了兩個單位予特設銷售計劃，其中B座頂層四個超過460呎的大單位中，兩個將供宏福苑業主選購。



「綠置居2025」新屋苑九龍灣盛緻苑。（梁鵬威攝）

「綠置居2025」揀樓程序將於下周二開始，有市民今日到售樓處領取價單、樓書。（梁鵬烕攝）

+ 9

綠置居九龍灣盛緻苑下周二起開始揀樓

九龍灣盛緻苑為今期綠置居的新發展項目，全屋苑兩座大廈共有1,467個單位，其中857伙供今期綠表買家選購，其餘610伙撥入宏福苑特設銷售計劃。綠置居早前已攪珠，下周二起開始揀樓，而宏福苑特設銷售計劃預計九月攪珠及揀樓。

房委會今日早上率先上載綠置居價單，屋苑部分單位未在之中，即相關單位已納入宏福苑特設銷售計劃。最新銷售情況則以表格形式顯示，有色為綠置居單位，無色單位則已納入宏福苑特設銷售計劃。

據售樓情況，盛緻苑兩座大廈中高層單位都與特設銷售計劃平均分配，而低層較多分配予綠表買家，兩座大廈頂層各預留了兩個單位予特設銷售計劃。圖為A座22至39樓今日銷售情況。（房委會圖片）

據售樓情況，盛緻苑兩座大廈中高層單位都與特設銷售計劃平均分配，而低層較多分配予綠表買家，兩座大廈頂層各預留了兩個單位予特設銷售計劃。圖為A座1至21樓今日銷售情況。（房委會圖片）

據售樓情況，盛緻苑兩座大廈中高層單位都與特設銷售計劃平均分配，而低層較多分配予綠表買家，兩座大廈頂層各預留了兩個單位予特設銷售計劃。圖為B座21至38樓今日銷售情況。（房委會圖片）

據售樓情況，盛緻苑兩座大廈中高層單位都與特設銷售計劃平均分配，而低層較多分配予綠表買家，兩座大廈頂層各預留了兩個單位予特設銷售計劃。圖為B座3至20樓今日銷售情況。（房委會圖片）

盛緻苑A座有39層 24樓至38樓留一半予綠表及宏福苑特設銷售計劃

A座共有39層，每層有21個單位，由24樓至38樓，各預留一半予綠表及特設銷售計劃，雙數層預留2、4、5、8、10、11至21號的單數單位予特設銷售計劃；單數層則預留了1、3、6、7、9、12至20號的雙數單位予特設銷售計劃，即每兩層便有總共一層的單位預留了予宏福苑業主。其他中低層及B座情況類似。

A座、B座頂層都只各預留了兩個單位予宏福苑業主

頂層絕大部分預留予綠表。A座、B座頂層都只各預留了兩個單位予宏福苑業主，A座頂層預留的6號單位462平方呎，是四個超過460呎的單位中最小，另預留了全層最小、280呎的14號單位。B座頂層則預留了469呎的5號及463呎的8號單位，是第一及第三大單位。

低層亦較多可供綠表人士購買。A座4樓、5樓分別僅預留了5個及3個單位予宏福苑銷售計劃，1樓僅預留一個，8樓預留了四個；B座4樓、7樓預留了兩個單位，5樓預留了四個。A座2樓、B座最底層3樓全層可供綠表買家選購。