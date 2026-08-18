綠置居｜售樓書首日可領　西環邨居民冀轉環境　心儀盛緻苑有原因

房委會今日（18日）公開「綠置居2025」售樓說明書及價單，有市民早上到綠置居銷售小組辦事處領取，包括受政府清拆影響、可優先揀樓的公屋住戶。有西環邨居民表示，在西環住了20多年，雖然交通方便，但路面狹窄，有意轉換環境，加上妻子是長期病患，所以希望搬到鄰近啟德醫院的盛緻苑。



房委會今日公開「綠置居2025」售樓說明書及價單，有市民到綠置居銷售小組辦事處領取。（梁鵬威攝）

房委會今日公開「綠置居2025」售樓說明書及價單，有市民到綠置居銷售小組辦事處領取。（梁鵬威攝）

「綠置居2025」新屋苑九龍灣盛緻苑。（梁鵬威攝）

梁先生在西環住了20多年，坦言西環雖然交通方便，但路面狹窄，所以也有意轉換環境。（梁鵬威攝）

觀塘綠置居售樓處有新屋苑盛緻苑模型

除了紙本售樓說明書及價單外，房委會位於觀塘的綠置居銷售小組辦事處現場亦有今期新屋苑盛緻苑的模型及其餘重售單位屋苑的資訊，有市民到場了解。

西環邨重建戶冀搬盛緻苑因近啟德醫院

梁先生與妻子住在西環邨，受政府清拆影響而可優先揀樓。他在西環住了20多年，坦言西環雖然交通方便，但路面狹窄，所以也有意轉換環境。他表示因為妻子是長期病患，所以希望搬到鄰近啟德醫院的盛緻苑。

房委會今日公開「綠置居2025」售樓說明書及價單，綠置居銷售小組辦事處放置了今期新屋苑盛緻苑的模型。（梁鵬威攝）

房委會今日公開「綠置居2025」售樓說明書及價單，綠置居銷售小組辦事處放置了今期新屋苑盛緻苑的模型。（梁鵬威攝）

卓先生覺得九龍灣不錯，交通方便，價錢亦很適合一眾「打工仔」。（梁鵬威攝）

林先生希望女兒能抽到盛緻苑，方便來往。（梁鵬威攝）

綠表買家冀單位越大越好

卓先生則住在馬頭圍邨，同樣受重建清拆影響，因而獲得優先購買權。他不希望搬得太遠，所以現時目標是啟德居屋或盛緻苑。他有研究過，覺得九龍灣不錯，交通方便，價錢亦很適合一眾「打工仔」，所以如果下周選到心儀單位，便會落戶九龍灣。

林先生則是替女兒到場了解。他與妻子，以及兒子一家均住在九龍灣，所以也希望女兒能抽到盛緻苑，方便來往。被問及女兒一家四口心儀甚麼單位，他則笑指「梗係越大越好啦」。

▼「綠置居2025」新屋苑盛緻苑環境▼

