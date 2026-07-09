居屋2025攪珠｜啟陽苑等5苑連綠置居明早10時攪珠　張仁良首主持

【影輝苑／啟陽苑／匯熙苑／裕豐苑／朗風苑／居屋2025】房委會宣布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2025」（「居屋2025」）、「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2025」（「綠置居2025」）和「白表居屋第二市場計劃（白居二）2025」（「白居二2025」）的攪珠儀式明日（10日）上午10時進行，以決定申請者按其申請編號和額外抽籤號碼最後兩個數字而訂的先後次序。張仁良將首次以房委會資助房屋小組委員會主席身份主持儀式。



居屋2025五個新居屋屋苑中，有約四分之一為大單位，其中大單位面積約443平方呎至約560平方呎，最大單位在將軍澳影輝苑；樓王單位在啟德啟陽苑，市價七折賣480萬元，呎價近一萬元。



最平單位位於東涌裕豐苑，售價150萬元，以綠表5%首期計算，即7.5萬元即可上車。至於預計最受歡迎的啟陽苑，最平單位售219萬元，以綠表5%首期計算，上車需109,500元。



「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（資料圖片/倪清江攝）

居屋2025最細單位面積約281平方呎、最大560平方呎

「居屋2025」將推售五個新居屋發展項目，共超過8,300個單位，位處多個不同地區，包括啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）；當中有約四分之一為大單位，實用面積約41.2平方米至約52.0平方米（約443平方呎至約560平方呎）。

單位平均售價大約為278萬元，房委會表示，假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。(政府新聞處圖片)

由明日開始，公眾可於房委會／房屋署分別為「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」設立的指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張。

「居屋2025」

「綠置居2025」

「白居二2025」

公眾亦可於同日起在辦公時間內到樂富房委會客戶服務中心（客務中心）、觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處（綠置居售樓處）、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房屋協會轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。

「居屋2025」屋苑之一啟德啟陽苑，位於啟德體育園零售館旁，高層向東單位可望到海景，現起至十多層。（資料圖片/倪清江攝）

樓王啟德啟陽苑售價最高 最大單位490平方呎

五屋苑當中，「樓王」啟德啟陽苑鄰近港鐵屯馬線宋皇臺站，可稱真鐵路盤，部份單位更可享海景，加上屬市區及名校網，故售價是今期最高。項目有1,840個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,090伙供綠白表申請。面積281至490平方呎，售價介乎219萬元至480萬元。以綠表5%首期計算，最平上車僅需109,500元。

「居屋2025」屋苑錦田匯熙苑，鄰近港鐵錦上路站。（資料圖片/林遠航攝）

錦田南匯熙苑八成半為中小型單位

至於另一個鐵路盤為錦田南匯熙苑，鄰近港鐵錦上路站，共設960個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有820伙供綠白表申請。面積介乎281至449平方呎，售價180萬至345萬港元。八成半為中小型單位（281呎至389呎）、一成半為大單位（443呎至449呎）。

值得一提的是，屋苑關鍵日期為2027年8月31日，樓花期為同期居屋中最短，適合急於「上車」的買家。

「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（資料圖片/倪清江攝）

將軍澳影輝苑勝在部份單位可享西貢海海景

另一個矚目項目是將軍澳坑口影業路的影輝苑，是將軍澳區相隔多年後再次推出的新居屋項目，提供共1,628個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,408伙供綠白表申請。項目雖距離港鐡站較遠，但勝在部份單位可享西貢海海景，而且擁有本期居屋中面積最大的560平方呎戶型，售價423萬。至於最小單位約為283平方呎，售價168萬。

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑的模型。(政府新聞處圖片)

東涌裕豐苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於東涌新填海區匯東街，初期料向海單位享全海景。（政府新聞處文件截圖）

東涌裕豐苑入場費最低 最平單位賣150萬

東涌裕豐苑是今期提供最多伙數的項目，共有2,018伙，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,878伙供綠白表申請，面積介乎281至499平方呎。項目是今期居屋最低入場費項目，售價150萬至340萬港元。以綠表5%首期計算，即7.5萬元即可上車。

雖然屋苑並非臨海第一排，但由於前方的私人住宅有70米高度限制，預計22樓以上的中高層單位，有機會可飽覽機場、港珠澳大橋及大嶼山北岸海景。項目暫時離地鐵站較遠，但緊鄰興建中的港鐵東涌東站，預計2029年啟用，即入伙後的首兩年需接駁其他交通工具前往東涌站。

元朗屏山朗風苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於橫洲朗風街，通過朗屏邨可到港鐵屯馬線朗屏站。（政府新聞處文件截圖）

「居屋2025」將於四月三十日開始接受申請。圖示朗風苑D座3樓至40樓2號單位的室內間格模型。（政府新聞處圖片）

屏山朗風苑鄰近已發展朗屏邨 生活配套相對完善

屏山朗風苑位於元朗朗風街，共提供1,870個單位，扣除宏福苑「特設銷售計劃」，有1,730伙可供綠白表申請，實用面積由294至507平方呎，售價169萬至339萬元。項目鄰近已發展成熟的朗屏邨，生活配套相對完善。惟屋苑離港鐵站較遠，步行到朗屏站須時約15分鐘，主要依賴朗屏商場内巴士站，相對不便。