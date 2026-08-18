從竹筏隊長到警隊小隊指揮官　禁毒領袖學院首屆女學員展領袖本色

警方毒品調查科成立的「禁毒領袖學院」走過五個年頭，每年於全港精選100名中學及大學生，透過山野歷奇、戒毒院所實地探訪等多元訓練，培育青年成為禁毒領袖。首屆學員譚樂怡當年在一場野外歷奇訓練中擔任「竹筏隊長」，帶領全女班逆風前行，五年過去，她受訓練啟發考入警隊成為見習督察，在全新崗位上延續傳承與使命。



一眾學員與學院首席會長黃錦財（中）合照。（《警聲》）

禁毒領袖學院創辦至今已邁入第五年，曾參與由零起步籌組項目的高級督察梁泳儀指出，傳統「你講我聽」單向宣傳效果有限，「人人都知道要遠離毒品，但同一句話由同輩講出來，認受性與滲透力截然不同。」

梁泳儀指禁毒領袖將禁毒知識分享 信息就如漣漪一圈圈擴散開去

梁泳儀表示，學院將課堂搬離傳統教室，安排學員走入山野、海面，甚至深入戒毒院所，冀透過體驗式學習讓青年掌握禁毒知識，並同步鍛鍊領導力與活動籌劃能力。「培育學員成為禁毒領袖，他們再將禁毒知識分享給身邊同學，信息就如漣漪一圈圈擴散開去。」

在各項訓練中，探訪戒毒院所最令師生印象深刻。梁泳儀說，這是最震撼的一課人生教育，「平日大家只聽到『吸毒有害』，卻甚少聽見這四個字背後的故事。」

探訪期間，學員親耳聽見戒毒者的沉痛告白，有人為了買毒品不惜偷取家人積蓄，令父母心碎；亦有人反覆戒毒失敗，在誘惑與掙扎中輪迴。親身接觸這些真實故事後，學員深刻體會到毒品的摧認力絕非僅限個人，更會深深累及父母，甚至禍延將來的下一代。

梁泳儀（右）與譚樂怡（左）致力培育學員成為禁毒領袖。（《警聲》）

譚樂怡5年前當竹筏隊長 帶領全女班在自製竹筏逆風波浪

當年以大學生身分參加首屆「禁毒領袖學院」計劃的譚樂怡，最難忘是當年一場紮竹筏歷奇任務。當時她帶領四名女隊員在海上划著自製竹筏，面對逆風與波浪，「舉步維艱，卻沒有一個人放棄。」

梁泳儀（右一）與譚樂怡（右二）到訪學校，向學生宣揚禁毒信息。（《警聲》）

那次經驗讓譚樂怡體會，優秀領袖並非單打獨鬥，而是要協助隊員發掘自身長處、成就他人。這份領袖心得成為她考警隊「強心針」，現已晉升為軍裝巡邏小隊指揮官的她表示，帶領團隊的心理機制與當年如出一徹：「隊員年紀、背景各異，我同樣希望成就每位同事在自己擅長的範疇獨當一面。」

從一葉竹筏到一座流動學院，五年光景見證了青年學員的蜕變。梁泳儀寄語未來學員，希望每個人都能找到自己的發光點，明白自己具備改變與影響別人的力量，繼而在社會不同崗位上發揮所長，為抗毒宣傳注入新活力。