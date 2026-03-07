警啟動第五屆禁毒領袖學院　加入AI培訓　內地交流團擴至3日2夜

警務處今日（7日）舉行第五屆禁毒領袖學院啟動禮，展開新一屆青年禁毒領袖培訓計劃。警務處處長周一鳴致辭時表示，近年依托咪酯被濫用，為禁毒工作帶來挑戰，禁毒領袖學院的課程必須與時並進，今屆將加入生成式人工智能培訓，製作更具感染力的抗毒項目。內地交流團亦會擴展至3日2夜，讓學員到大灣區進行深入交流。



警務處處長周一鳴，近年依托咪酯被濫用，禁毒領袖學院的課程必須與時並進。（警務處提供）

警務處處長周一鳴致辭時表示，近年依托咪酯被濫用的情況為禁毒工作帶來挑戰，反映毒品形勢不斷演變，而禁毒領袖學院的課程必須與時並進。課程涵蓋領袖訓練、毒品相關法律及醫學知識、宣傳和應對傳媒技巧、歷奇訓練等，今屆更加入生成式人工智能培訓，讓學員能夠掌握創新科技，製作更具感染力的抗毒項目。今年的內地交流團亦會擴展至3日2夜，讓學員到大灣區進行深入交流。

他續指，今年適逢學院成立5周年，一系列大型宣傳活動將陸續推出，包括「禁毒領袖移動學院」、抗毒短視頻比賽和大型抗毒嘉年華等，匯聚歷屆和現屆學員的創意成果，進一步將無毒文化傳遞至社區。

警務處今日（7日）舉行第五屆禁毒領袖學院啟動禮，展開新一屆青年禁毒領袖培訓計劃。（警務處提供）

（左起）第一屆至第五屆導師兼現代貨箱碼頭有限公司法律總顧問黃笑萍、第一屆大學學員兼警務處督察譚樂怡、第四屆中學學員余沛雯、毒品調查科署理高級警司梁賀銘。（警務處提供）

第四屆得獎學員在啟動禮上分享2月赴新西蘭交流的寶貴經驗。他們表示，此行讓他們深入了解當地如何透過宣傳教育和社區參與推廣禁毒信息，有助他們日後繼續實踐禁毒領袖的使命。

禁毒領袖學院由警務處毒品調查科於2021年成立，凝聚社會各界力量，每年招募80名中學生及20名大學生成為學員，透過不同的訓練、參觀和交流等活動，培育青少年成為禁毒領袖，在社區宣揚禁毒信息。

第四屆畢業學員在典禮上分享到新西蘭交流的見聞。（警務處提供）