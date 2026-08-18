私家車涉撞斃電單車女乘客　死者丈夫稱被撞時經歷飛上天再跌落地

私家車男司機涉前年7月在黃大仙龍翔道交匯處，從後撞到一部電單車，造成一死一傷。私家車男司機否認危駕受審（DCCC676/2025）。



控方今（18日）傳召在意外中生還的男事主作供，供詞當時其妻坐在他身後，他稱被撞擊時力度非常大，形容為：「只可以話未經歷過飛上天再跌落地。」他意外後即往看其妻情況，但見其妻已無反應。庭上播放意外影片，他亦沒有望向螢幕。



被告湯浩廷（47歲）否一項危險駕駛引致他人死亡，及一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審。被告欲承認不小心駕駛罪，但不獲控方接納。

證人供詞指，男事主林顯鍵與妻捱撞後，他即往查看妻子情況，見到她已沒有反應。他後來在醫院知妻子情況不妙，一度情緒激動，並搶警員槍圖自盡。他早前有就此事認罪，被判囚3個月。（黃梓霖攝）

林顯鍵稱，他持電單車載其妻時，被一部深色私家車從後撞到。（Bosco Chu圖片）

林顯鍵庭上形容，被撞時經歷飛上天再路地，形容衝擊力非常大。（Bosco Chu圖片）

林被撞後即往查看女乘客傷勢

庭上讀出男事主林顯鍵的證供，他表示當時正駕駛電單車，車上有一名女乘客，即林的妻子。在案發後，他立即查看女乘客的傷勢，但她已沒有反應。其後林因腳傷被送往伊利沙白醫院治理。

見前方的士收油有減速

林出庭作供指，當時其妻子戴上頭盔，坐在他後方。及後前方的士「收油」，於是他亦減速。他知道後方有兩部車，緊隨其後的是一部白色私家車，接到他氜的是一部深色私家車。他在盤問下確認，他沒有衝紅燈，妻子亦有攬住他，頭盔由妻子自行戴上，但他有檢查確認扣好。

形容被撞是飛上天再跌落地

法官陳廣池關注意外的衝擊力度，林則回應：「只可以話未經歷過飛上天再跌落地。」形容衝擊力度非常大。