流感｜16歲長期病少女染甲流併發嚴重肺炎及敗血性休克　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（18日）錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。一名有長期病患的16歲少女，8月15日出現發燒，今日出現氣促並被帶到將軍澳醫院急症室求醫，其後再被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克。病人目前情況危殆。



衞生防護中心今日（18日）錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。一名有長期病患的16歲女童目前正在聯合醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。（資料圖片）

仍有2名兒童患者危殆、一人不治

中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者暫時沒有病徵。中心會繼續調查個案。

中心總監徐樂堅醫生說，本港自6月底進入流感季節，累計錄得10宗兒童感染流感的嚴重個案，除了1宗死亡個案外，當中4宗已康復出院、3宗情況穩定及2宗情況危殆。中心預期流感的活躍程度在未來數周維持在高水平，社區的流感傳播仍然持續，預期感染人數會繼續增加，嚴重個案亦可能隨之上升。

中心指，整體而言，本流感季節的情況與過往流感季節相若，主要影響老幼認識。現時本港主要流行的流感病毒為甲型（H1）及甲型（H3）流感。中心的公共衞生化驗服務處已對流感病毒株進行基因分析，確認本地流行的流感病毒株與全球其他地區流行的病毒株相若，未有發現會引致更嚴重疾病，或對抗病毒藥物產生抗藥性。