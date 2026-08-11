流感｜18個月大男嬰確診甲流併發腦病變及敗血性休克　留醫PICU

​衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的18個月大男嬰，上周六（8日）起出現發燒等徵狀，翌日在家抽搐，被送往醫院檢查後，發現他精神不振及血壓偏低，獲安排在兒童深切治療部留醫。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變及敗血性休克，情況嚴重。衞生防護中心呼籲公眾時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



該名18個月大男嬰被送往伊利沙伯醫院急症室。（資料圖片）

上年度沒有接種季節性流感疫苗

衞生防護中心表示，該名18個月大男嬰於8月8日起出現發燒、流鼻水及咳嗽，翌日（9日）被帶到私家診所求醫，同日稍後在家出現抽搐，被送往伊利沙伯醫院急症室，經檢查後發現他精神不振及血壓偏低，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。其樣本經化驗後，其臨床診斷為甲型流感併發腦病變及敗血性休克，至今仍然留醫。

中心初步調查顯示，男童上年度沒有接種季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的其中一名家居接觸者近日出現輕微發燒及上呼吸道症狀，但病況輕微，無需入院，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生防護中心。（資料圖片）

累計8宗兒童感染流感嚴重個案

中心總監徐樂堅表示，香港自6月底進入流感季節以來，連同本宗個案，累計錄得8宗兒童感染流感的嚴重個案，其中一名兒童不幸離世。中心預料流感的活躍程度在未來數周仍會維持在高水平，公眾應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感。

最新監測數據顯示，現時流感活躍程度處於高水平，上周呼吸道樣本中流感病毒檢測陽性比率為9.94%，公立醫院的流感相關入院率為每一萬人口0.73。主要流感病毒檢測為甲型（H3）及甲型（H1）流感（各佔45%），其餘為乙型流感（佔10%）。這些病毒株與全球其他地方流行的病毒株相若，當中甲型（H3）流感病毒屬亞分支K，該病毒株自去年8月起在全球流行，沒有證據顯示會引致更嚴重疾病。