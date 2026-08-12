流感｜17個月大女嬰染甲流併發嚴重肺炎及敗血性休克　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布，再錄得一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，病人為一往健康良好的17個月大女嬰，她於周日（9日）起出現發燒及咳嗽，周一（10日）被帶到私家診所求醫，在伊利沙伯醫院的兒童深切治療部留醫。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克，情況危殆。



本月累計有5宗兒童嚴重個案，當中一名7歲男童上周二（4日)不治。



伊利沙伯醫院。(資料圖片)

衞生防護中心表示，女嬰於周日（9日）起出現發燒及咳嗽，周一（10日）被帶到私家診所求醫，同日稍後時間情況轉差，並出現氣促，被送往伊利沙伯醫院急症室，由於她呼吸困難及血壓低，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。

中心初步調查顯示，女童上沒有接種2025/26年度季節性流感疫苗。她的家居接觸者暫時沒有病徵。

徐樂堅：自6月底以來累計錄得9宗兒童感染流感嚴重個案

中心總監徐樂堅醫生表示，本港自6月底進入流感季節，累計錄得九宗兒童感染流感的嚴重個案，除了一宗死亡個案外，當中三宗已康復出院、一宗情況穩定、兩宗情況嚴重及兩宗情況危殆（包括上述個案）。

徐表示，監測數據顯示，現時流感的活躍程度仍處於上升階段，社區的流感傳播處於高水平，預期感染人數會繼續增加，嚴重個案亦可能隨之上升。整體而言，本流感季節的情況與過往流感季節相若，仍然主要影響「一老一幼」。

他指現時本港主要流行的流感病毒為甲型（H1）及甲型（H3）流感，本地流行的流感病毒株與全球其他地區流行的病毒株相若，未有發現基因變異情況，不會引致更嚴重疾病，或對抗病毒藥物產生抗藥性。

徐表示，世界衞生組織較早前已公布新年度北半球地區流感疫苗的成分建議，疫苗製造商正依據相關建議生產疫苗以供年底使用。政府採購疫苗工作已經完成，並正積極籌備各項疫苗接種安排。