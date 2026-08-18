有片｜港鐵荃灣綫MMA　健碩男遭紋身漢挑釁　狂揮13拳致對方爆缸

港鐵列車近日時有乘客口角、繼而動武。《香港01》記者今日（18日）傍晚約6時半，在荃灣綫列車直擊MMA打鬥事件，一名紋身漢疑因腿部被踩怒斥健碩男，雙方隨後口角進一步發展成肢體衝突。經歷第一輪「熱身賽」後，紋身漢忍不住「批肘」出擊，健碩男憤怒連揮13重拳，最後終有乘客勸阻，尸紋身漢也頭破血流，列車也進入港鐵站，隨後職員進入車廂了解事件。



傍晚約6時半，在荃灣綫列車一名紋身漢疑因腿部被踩怒斥健碩男，雙方隨後口角進一步發展成肢體衝突。（香港01記者攝）

傍晚約6時半，在荃灣綫列車一名紋身漢疑因腿部被踩怒斥健碩男，雙方隨後口角進一步發展成肢體衝突。（香港01記者攝）

港鐵職員進入車廂了解事件。（香港01記者攝）

紋身漢疑被踩腿部怒斥健碩男 雙方爭執氣氛升溫

《香港01》記者今日（18日）傍晚約6時半，在荃灣綫往金鐘方向的車廂直擊打鬥事件。事發時，坐在長椅的健碩男疑似踩到身前紋身漢的腿部，紋身漢隨即態度不善且語氣激動地斥責對方，健碩男沒有選擇以和為貴，不忿站起身與他爭執，旁邊的乘客有見氣氛「劍拔弩張」，均立即遠離二人的數米範圍內。

紋身漢暴怒率先掌摑對方 遭健碩男手肘還擊

不久後紋身漢暴怒，率先出手掌摑對方，遭健碩男揮拳還擊，雖然紋身漢握緊扶手借力腳踢對方，惟健碩男或因體重優勢「穩如泰山」，更以手肘將紋身漢逼至座位上，毫無反抗之力。惟紋身漢依然不甘示弱，不斷說出粗言穢語，並繼續挑釁對方「隻抽」。

一度短暫「停戰」 健碩男解釋當時只為取出風扇

其後列車駛至太子站，二人短暫「停戰」繼續對罵，紋身漢聲稱要報警，健碩男則稱趕時間上班，又指他當時在取出風扇，不知道為何會踩到紋身漢的腳，並重申是紋身漢先引起起事件。「唔知㗎，我唔知點解踩X到你喎，點解呀？」

第二輪MMA再次由紋身漢先出手 健碩男運揮13重拳還擊

隨着罵戰升溫，紋身漢率先忍不住「批肘」出擊，健碩男憤怒連揮13重拳，再次將紋身漢擊落至座位上，頭部受傷流血，同時終有旁觀乘客上前勸阻，列車也在旺角站停下，其後紋身漢也離開車廂，惟被港鐵職員制止，要求返回車廂接受調查。