港鐵首邀市民錄車站禮讓廣播　即日起金鐘、沙田等3站供乘客試咪

港鐵為推廣「有禮乘車文化」，今年繼續舉辦「禮讓運動」，並首次設立「有禮廣播站」，由今日（7日）起連續三星期的周五及周六，在金鐘、沙田及將軍澳站設置「錄音室」，招募乘客親身前來車站「試咪」，錄製最長20秒的「車站禮讓廣播」語句，內容主題為「有禮乘車禮儀」，亦可於網上提交錄音作品。港鐵將選出25段具創意及感染力的作品，於今年第四季在不同路線車站播放。



此外，港鐵特別邀得「音樂情人」之稱的靚聲藝人鄭子誠，演繹一系列溫馨廣播作示範，但下一位有禮廣播員，隨時就是「你」。



有意參與的乘客可輪流進入設於三個指定港鐵站的錄音室試咪，錄製「車站禮讓廣播」語句。（李振邦攝）

鐵路迷盼推廣感官友善 母女同倡「先落後上」

港鐵為推廣有禮乘車文化，今年繼續舉辦「禮讓運動」，並首次設立「有禮廣播站」，由今日（7日）起連續三星期的周五及周六，在金鐘、沙田及將軍澳站設置「錄音室」，招募乘客親身前來車站「試咪」，錄製最長20秒的「車站禮讓廣播」語句。

活動首日中午時份，金鐘站有不少乘客有興趣參與試錄。其中鐵路迷陳先生與阿康專程到場，他們稱錄音過程展現真情流露，更「一Take過」完成。其中陳先生特別關注車廂聲浪，認為本港較少推廣「感官友善」（Sensory-friendly），惟車廂內聲量過大，可能會滋擾對聽覺較為敏感的乘客，希望乘客要多加體諒。

鐵路迷陳先生以「減低車廂聲浪」為廣播主題，呼籲乘客聽歌、觀看影片或玩遊戲時佩戴耳機。（李振邦攝）

他在錄音中呼籲：「無論聽歌、睇片、打機，都記得戴耳機，你又好我又好，大家都好。」他更建議港鐵可增設耳機自動販賣機，以備不時之需，同行友人阿康則提醒大眾應行入車廂中間，切勿阻塞通道。

另外，女乘客Amy與女兒Wander路過金鐘站見到錄音室覺得有趣，兩母女齊齊來體驗。她們認為「先落後上」最為重要，Wander在錄音中提醒乘客：「記得等一等，畀人落車先，之後至上車。」她們也認為，大家其實只要互諒互讓，「先上後落」，便可減少不必要的碰撞及爭執。

媽媽Amy與女兒Wander途經金鐘站時即場參與錄音，向乘客宣揚「先落後上」的訊息。（李振邦攝）

乘車禮讓行為調查 「先落後上」續高踞禮儀榜首

港鐵公司總經理 - 市務及客戶體驗梁靜雯表示，港鐵每年均會舉辦「禮讓運動」，並會透過網上問卷及車站調查方式，訪問超過1,000名乘客，了解各項乘車禮讓行為的趨勢，譬如有何禮讓行為最重要，或是最值得禮讓行為被推廣，並以調查數據為藍本，決定每年「禮讓運動」的宣傳重點。

梁靜雯指，去年調查發現，「先落後上」蟬聯乘車禮儀排行榜第一位，近兩成受訪者認為最重要；降低聲量則排行第二，有超過一成受訪者。她續稱，每年「禮讓運動」提出的呼籲，均會隨着時間及乘客的出行習慣與時並進。「宣傳教育係要持之以恆，同埋日積月累，慢慢先至可以推動成個行為嘅轉變，所以每年都會透過譬如海報，透過唔同渠道嘅推廣。」

港鐵公司總經理 - 市務及客戶體驗梁靜雯女士介紹本年度「禮讓運動」及「有禮廣播站」的安排。（李振邦攝）

首站設金鐘 沙田及將軍澳接力

港鐵「有禮廣播站」於8月7日至22日期間，連續三個星期五及星期六，輪流在金鐘站、沙田站及將軍澳站3個車站舉行，開放時間均為上午10時至下午4時，工作人員將按現場人流作出安排，參加者或需輪候。有關詳情如下：

8月7日及8月8日 金鐘站L1大堂非付費區、近D或F出入口



8月14日及8月15日 沙田站



8月21日及8月22日 將軍澳站



如未能親身到場的市民亦可掃描活動專屬二維碼，透過網上平台上載錄音。

「有禮廣播站」設有錄音設備，參加者可圍繞有禮乘車文化錄製最長20秒的廣播。（李振邦攝）

評審選出25段作品 第四季於車站播放

至於廣播內容，參加者須以「有禮乘車禮儀」為主題，錄製一段最長20秒的創意廣播，廣東話、普通話、英語皆可。評審團將會按「情感表達」、「內容創意」、「聲音素質」及「整體效果」四項準則評分，選出25段優秀作品。

梁靜雯表示，獲選作品將於今年第四季，在不同鐵路線的車站播放。優勝者亦可獲得獎品，結果將於9月30日前以電話個別通知。