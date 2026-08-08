CHIIKAWA空降港鐵大圍站　即日起至8.23小八兔兔等三大角色空中見

隨着「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展今個月在尖沙咀舉行，港鐵亦將CHIIKAWA主題帶入站內。繼尖東站的指定出入閘機在周五至日會播放可愛的角色叫聲特效，今日（8日）起至8月23日，三大角色包括CHIIKAWA（吉依卡哇）、小八與Usagi（兔兔）將登陸兩綫交匯的大圍站，並以懸掛立體雕塑姿態現身，也是CHIIKAWA全亞洲首次於公共交通網絡高空亮相。大圍站亦會在上午9時至晚上9時期間，隨機播放CHIIKAWA主題音樂，讓乘客享受沉浸式體驗。



今日（8日）起至8月23日，三大角色包括CHIIKAWA（吉依卡哇）、小八與Usagi（兔兔）將登陸兩綫交匯的大圍站，並以懸掛立體雕塑姿態現身。（主辦方提供）

此外，即日起至8月23日，市民前往3個指定車站收集MTR Mobile限定徽章，即可換領港鐵 CHIIKAWA ARTIVERSE主題徽章1個及100元圍方指定類別電子優惠券1張。數量有限，先到先得。

港鐵公司正展開「下一站：CHIIKAWA ARTIVERSE」第二浪活動，其中在港鐵尖東站會化身為主題車站，指定出入閘機逢星期五、六、日會加入不同的CHIIKAWA角色聲效。

港鐵公司亦推出多款結合港鐵車站和CHIIKAWA主題的商品，包括輕鐵回力車、主題立牌等。產品將在於MTR e-Store網上商店、金鐘站及香港西九龍站門市、輕鐵屯門碼頭客務中心及良景客務中心、紅磡站「載遇‧站見」鐵路展及LOUDER門市等正式發售。

AllRightsReserved（ARR）8月1日至9月6日舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，原本有CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置，但開幕前夕因安全理由停用旋轉功能。（資料圖片／湯致遠攝）