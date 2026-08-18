嗇色園與VTC合作研懷舊港式西餐軟餐　長者打卡：連食都唔捨得食

隨着香港步入超高齡化社會，長者的飲食質素日益受到重視，照顧吞嚥困難長者的「銀髮經濟」需求亦大增。嗇色園與職業訓練局（VTC）連續第三年合作，今日（18日）於柴灣青年廣場舉辦「花樣年華下午茶之約」。



VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）及國際廚藝學院（ICI）的師生歷時大半年，研發出六款復刻八、九十年代風味的「懷舊港式西餐軟餐」，招待50名長者。有受訪長者大讚軟餐精緻至「唔捨得食」，亦有長者指味道與年輕時品嚐的港式西餐非常相似。



嗇色園與職業訓練局（VTC）合辦「花樣年華下午茶之約」，招待50名長者重溫懷舊港式西餐滋味。（馮文傑攝）

跨學科師生研發大半年 還原懷舊港式西餐滋味

VTC副執行幹事任影嬋致辭時表示，今年是雙方第三年合作，繼軟餐點心及軟餐佛跳牆後，今年以「花樣年華」為主題，讓吞嚥困難長者重溫懷舊滋味。

她還指出，這套軟餐成品，是由IVE食品科技及安全高級文憑課程同ICI師生合作開發，應用了國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）與急速冷凍技術，因應長者咀嚼和吞嚥需要，調整食材比例、質地及濕潤程度，務求令軟餐細碎、濕潤、容易吞嚥，同時保留原有菜式的味道、特色，乃至外觀。

（左五起）VTC副執行幹事任影嬋、社會福利署黃大仙及西貢區福利專員李金容、嗇色園董事會副主席暨社會服務委員會主席陳燦輝主持開幕儀式，見證是次跨學科合作成果。（馮文傑攝）

VTC師生憑藉過往的成功，今年挑戰以軟餐還原懷舊港式西餐的滋味。負責項目的IVE簡老師說：「今年其實難度好高，講真難度，因為做緊酒店大家都知係酒店式嘅產品係精緻度高，第二就要細小，細小得嚟，個味道突出。其實最難就係個形狀嘅相似。我哋都試咗最少，都有十款以上嘅模具。」

簡老師也分享，製作懷舊雞批、蝦多士時，食物打碎加水後，味道和顏色都會改變，最大的挑戰，便在於要想盡辦法，調校回長者記憶中的原味。

六款懷舊港式西餐軟餐包括菠蘿蛋糕、黃梅醬蛋糕、蝦多士、雞批、薑汁梳乎厘及芝麻糊。（馮文傑攝）

IVE食品科技及安全高級文憑簡老師（左一）率領師生團隊親赴舊式包點店及太平館餐廳取經，歷時大半年、測試逾十款模具，還原懷舊港式西餐的香氣與外形。（馮文傑攝）

為求精準還原，師生團隊更親自到舊式包點店及太平館餐廳品嚐，參考懷舊港式西餐的香氣與質感。簡老師形容，製作過程猶如做「分層甜品」，需將批皮與餡料分開處理再合併，務求在細小體積內突顯風味，直言「成個過程真係一項大工程」。

IVE及ICI師生花逾半年研發懷舊港式西餐軟餐，過程中須反覆調校食材比例和質地。（馮文傑攝）

加入AI動畫及3D打印 軟餐形象更親民

除軟餐食品研發外，活動亦加入科技元素。香港資訊科技學院（HKIIT）學生利用人工智能（AI）技術製作音樂影片，並透過3D打印技術製作六款軟餐的動畫公仔，令軟餐形象更親民。

任影嬋形容，是次成果為職專教育（VPET）的最佳見證，體現同學以專業知識服務社群。

香港資訊科技學院（HKIIT）學生利用人工智能（AI）技術製作音樂影片，並透過3D打印技術製作六款軟餐的動畫公仔，令軟餐形象更親民。（馮文傑攝）

長者打卡讚軟餐色香味俱全：連食都唔捨得食

活動現場佈置極具情懷，長者們在精緻的三層架前享受下午茶。在同學送上餐點後，現場不少老友記亦忍不住「相機食先」，紛紛以電話「打卡High Tea」，笑容滿滿。

首次品嚐軟餐的關先生直言，以往對軟餐的印象只是「糊狀或爛飯」，覺得應該很難吃，但今次初嚐的體驗令他份外驚喜，「平時我唔係太食甜嘢嘅，但我都覺得好食、好易入口，啲手工製作非常之好，好易食，總之係好好嘅食物。」

首次試食軟餐的關先生（右二）表示，成品色、香、味俱全，精緻得「根本唔捨得食」。（馮文傑攝）

關先生和關太對軟餐的印象徹底改觀，關先生說：「真係非常精彩，色香味都有，我哋連食都唔捨得食」，「真係唔錯，估唔到啲後生仔咁有心思」。

關太最喜歡是軟餐的賣相，大讚「視覺效果好靚」，她特別提到軟餐雞批的香味最令人難忘，並指「薑汁燉蛋都好好，保留到薑汁嘅香味，真係好香」。關太續說，軟餐具備商業潛力，因為現在社會越來越注重健康，軟餐不油膩且食材多樣化，符合健康飲食概念。

關太說，軟餐具備商業潛力，因為現在社會越來越注重健康，軟餐不油膩且食材多樣化，符合健康飲食概念。（馮文傑攝）

另一位受訪者陳伯伯亦對「六道菜式」表示滿意，形容「個個都鍾意」，並指味道「幾好味、幾好食」，與年輕時吃到的港式西餐差不多。（馮文傑攝）

推動「同桌同餐」 嗇色園擬推軟餐月餅湯圓

嗇色園社會服務統籌處副總監張穎瑤表示，機構近三年致力推動軟餐普及化，研發更多具特色的軟餐，讓長者重拾生活幸福滋味。張穎瑤指，嗇色園除了在院舍提供不同質地的膳食，亦積極培訓社區護老者，學習製作細碎濕軟餐，推廣長者軟餐教育。她強調，機構的理念是希望長者能與家人「同桌同餐」，避免長者在節慶時因吞嚥問題而無法參與，「希望長者喺做節過年時可以同屋企人一齊慶祝，唔好淨係睇住屋企人食而自己食唔到。」

嗇色園社會服務統籌處副總監張穎瑤表示，機構近三年致力推動軟餐普及化，研發更多具特色的軟餐，讓長者重拾生活幸福滋味。（馮文傑攝）

張穎瑤亦預告，嗇色園將會繼續研發應節軟餐，包括即將推出的中秋軟餐月餅及新春軟餐湯圓，期望透過飲食連結社區，傳承回憶並實踐長者友善的理念。

張穎瑤亦預告，嗇色園將會繼續研發應節軟餐，包括即將推出的中秋軟餐月餅及新春軟餐湯圓。（馮文傑攝）

活動現場佈置充滿情懷，長者們於精緻三層架前享受下午茶，不少人忍不住先以手機「打卡」留念，笑容滿面。（馮文傑攝）

活動現場佈置充滿情懷，長者們於精緻三層架前享受下午茶，不少人忍不住先以手機「打卡」留念，笑容滿面。（馮文傑攝）