美心8公立醫院餐廳第3季起賣軟餐　孫玉菡：逾80歲長者將至150萬

本港現時40萬人80歲以上，佔人口5%，勞工及福利局局長孫玉菡表示，預期20年後達到150萬，高齡長者不少都會有吞嚥困難問題，為照顧者帶來挑戰。多間飲食集團推出適合長者進食的軟餐，其中美心集團今日（12日）表示，繼將軟餐引進私家浸信會醫院餐廳後，計劃今年第三季推廣至8間醫院管理局轄下由美心營運的公營醫院餐廳；軟餐款式也會更加多元化，今年中秋將推出軟餐月餅。



美心集團今日在荃灣八月花餐廳舉行「萬歲飲茶」，邀請超過100位長者參加，一起享用軟餐膳食。

美心集團今日在荃灣八月花餐廳舉行「萬歲飲茶」，邀請超過100位長者參加，一起享用軟餐膳食，勞工及福利局局長孫玉菡（前左二）出席。

美心集團今日在荃灣八月花餐廳舉行「萬歲飲茶」，邀請超過100位長者參加，一起享用軟餐膳食，勞工及福利局局長孫玉菡（後右一）出席。

美心與社會服務聯會本周一（11日）一連四日在荃新天地一期中庭設立流動「吞嚥無憂・重拾美味」社區關愛站，由專業言語治療師駐場，為長者提供免費吞嚥能力檢查及評估，並透過展覽向公眾介紹吞嚥困難的成因、評估與治療方案，以及日常護理知識；今日中午在商場八月花舉行「萬歲飲茶」，超過100位長者參加，一起享用軟餐膳食，當中有長者90多歲。

美心與社聯由5月11日至14日在荃新天地一期中庭設立流動「吞嚥無憂・重拾美味」社區關愛站，由專業言語治療師駐場，為長者提供免費吞嚥能力檢查及評估。(美心集團圖片)

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勞工及福利局局長孫玉菡第二年參加萬歲飲茶活動，他致辭時表示，現時本港已經有約四分之一人口是65歲以上的老人家，不過一般其實也很年輕，但到80歲後對軟餐的需求會很大，現時約40萬香港人是80歲以上，佔人口5%，再過十年是70萬，再過20年則達150萬，所以對於軟餐和很多老人服務的需求是很大的，今日做好準備，為日後的老人社會作出更好的安排。

勞工及福利局局長孫玉菡(螢幕左三)指出，未來對於軟餐和很多老人服務的需求是很大的，現在應為日後的老人社會作出更好的安排。

孫表示，他本身亦有照顧長者的經驗，「對他們而言，最大的樂趣已漸漸變為品味美食——若能進食，便會感到十分開心。」他指軟餐正為長者帶來歡樂，有助凝聚家庭關係「能夠安全吞嚥的話，我認為貢獻非常大。」

勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，再過20年，本港80歲以上長者將達150萬人。

在今日的「萬歲飲茶」午宴上，美心展示多款新研發產品，包括「一人份鮑魚海參盆菜」及「雙喜壽桃包（豆沙、奶黃）」軟餐，並預告將推出更多快餐及輕食軟餐選擇，包括「貴妃雞飯餐」、「富貴海味飯餐」、「雙寶點心」、「蔬菜拼盤」與「點心蔬菜拼盤」，適合不同程度吞嚥困難長者。

全線美心皇宮及美心快餐推出「軟心膳」，而荃灣八月花推出符合照護食標準指引、涵蓋「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」等級4至7EC的粵菜菜式，包括豉汁帶子蒸豆腐、魚米燴南瓜、蟹肉賽螃蟹、馬友鹹魚蒸肉餅、蟹籽蟹肉燴伊麵。

美心集團首席營運官（香港及澳門）簡惠明表示，今年中秋會推出「軟餐美心月餅」，吞嚥困難長者也有機會再度品嚐月餅。她表示，吞嚥困難已成為不少長者及照顧者面對的常見挑戰，目前已有逾30間護老院訂購軟餐，亦有150間院舍曾試食，有興趣機構可用成本價訂購。

美心已於今年初將「軟心膳」引進香港浸信會醫院餐廳。集團快餐和餐務部高級總監關志明補充，計劃今年第三季推廣至8間醫管局轄下由美心營運的公營醫院餐廳。

美心集團首席營運官（香港及澳門）簡惠明表示，目前已有逾30間護老院訂購軟餐，亦有150間院舍曾試食。

美心集團首席營運官（香港及澳門）簡惠明（左）、美心集團快餐及餐務部高級總監關志明（右）。(美心集團圖片)

社聯業務總監譚穎茜表示，現時護老院舍內需要進食照護食的長者接近四成，社區內長者亦有同樣需要，過去幾年積極與不同持份者一起推廣照護食，，為長者提供免費吞嚥能力檢查及評估，正是一個連結社區與預防照護的示範。

浸信會醫院助理客戶服務主任黎敬瑋表示，很高興和美心的合作將病人的軟餐進一步提昇至精緻的軟餐，樂見「軟心膳」把照護食由醫療場景延伸至社區及家居，提升公眾對吞嚥健康的認知及選用軟餐。