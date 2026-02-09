太興飲食集團攜社企The Project Futurus x軟餐俠　推動共融文化

（2025 年2月6日 – 香港） 新春將至，最幸福溫馨的活動莫過於，一家人同枱共享美味豐盛的團年飯。樂齡社企The Project Futurus x 軟餐俠攜手太興飲食集團，於其旗下獲米芝蓮必比登推介食肆「靠得住」粥麵小館太古康怡分店，全新推出專為長者以及咀嚼或吞嚥困難人士而設的「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目，並於昨午（2月5日）舉辦「同桌同餐體驗日」，讓30位來自循道衛理中心的樂齡會員及其家人，以及飲食業界人士率先試食，品嚐八道集賣相精巧、易嚼美味、營養豐富於一身的粵式菜餚、粥品及甜點。



匠心重塑經典粥品及粵式佳餚 締造長者與家人同枱共食的溫馨時光

全新「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目將於2月7日於「靠得住」粥麵小館太古康怡廣場分店供應，食客無須預訂，親臨堂食已可享用。八道菜式以「靠得住」粥麵小館鎮店粥品及推介菜餚為基礎，並根據國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）匠心改造，讓進食困難長者能夠與親友在餐桌共享團圓，度過美滿年夜。

綿密粥品向來深受長者愛戴，但根據文獻，粥品對於吞嚥困難人士來說，有可能會為他們帶來吞嚥上的風險。為提升吞嚥安全，「靠得住」粥麵小館特意研發軟滑不黏口的去骨鹹雞粥軟餐及肉丸粥軟餐，口感軟滑，保留食物原有的鮮味，讓吞嚥困難人士能安心享受米芝蓮必比登推介的軟滑滋味。

以精選粥品製作軟餐外，系列更結合多道「靠得住」粥麵小館推介佳餚，包括紅燒蝦子燴滑豆腐、靠得住鹹肉粽、蘿蔔糕、鮮磨腰果露等，味道更與「靠得住」粥麵小館日常鮮製美饌同出一轍。

社企The Project Futurus提供全方位專業支援 讓吞嚥友善共融文化在社區萌芽

這個全新「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目為太興飲食集團與The Project Futurus x軟餐俠一次倡議多元飲食文化的合作。The Project Futurus以社會企業的營運模式，透過教育、倡導、社區服務，推動提升長者福祉，及正向老化。在星展基金會的支持下，The Project Futurus團隊，全方位為「靠得住」的廚房及前線服務提供專業支援，由軟餐製作、餐單設計、廚房設備，以至市場推廣、廚房及侍餐員工教學與培訓等，均一一涵蓋，務求與太興共同創造一場愉悅而富關愛精神的飲食體驗，讓吞嚥友善共融文化在社區遍地開花。

太興飲食集團副主席陳淑芳女士表示：「作為本地發展成熟的大型連鎖飲食集團，集團旗下『靠得住』已連續15年榮登《米芝蓮指南香港澳門》「必比登推介食肆」，深受家庭與長者客群歡迎。隨着人口老化，近年社會對軟餐需求急增，我們特意為吞嚥困難人士研製粥品食譜，配方軟滑不黏口，保留原有大地魚湯鮮味及食物的營養價值，讓食客能安心享用。適逢農曆新年是團圓聚餐的好時節，我們與The Project Futurus x 軟餐俠開發的『同桌同餐吞嚥友善饗宴』系列特別參照『國際吞嚥障礙飲食標準』，設計出適合吞嚥及咀嚼困難人士的精緻軟餐選擇，讓他們與家人實現同枱共餐的願望，享受真正的『團年飯』之樂。項目意義重大，不但推動餐飲多元化，更是業界可持續發展的重要里程。」

立法會(餐飲界)議員梁進表示：「 太興集團及 The Project Futurus x 軟餐俠推出這個『同桌同餐吞嚥友善饗宴』餐目，讓吞嚥及咀嚼困難人士不但能再次體驗美味，更能享受與家人同枱食飯的快樂。我們期望業界能夠齊心協力，促進更多食肆加入推動銀髮餐膳行列，讓長者，尤其是吞嚥及咀嚼困難者，得以重拾飲食的尊嚴。」

The Project Futurus 及軟餐俠創辦人暨行政總裁文慧妍小姐表示：「隨着香港人口老化，吞嚥友善餐膳需求愈來愈大，可是絕大部份的食肆缺乏適合咀嚼及吞嚥困難者的飲食選項。我們希望為有心有力的食肆，提供完備的吞嚥困難飲食解決方案，由軟餐製作、餐單設計，以至前線侍餐等，均給予最專業的支援，讓吞嚥友善餐膳輕易融入食肆日常餐目，甚至普及化，提升有需要人士生活質素，達至社會共融。 『靠得住』是深入民心的家庭聚餐場所，我們相信是次合作能為社區及飲食界帶來積極示範作用，帶動軟餐膳食的創新，提升公眾對於咀嚼及吞嚥困難人士的關注及包容。」

行政會議成員暨香港飲食業聯合總會會長張宇人亦一直支持照護食及軟餐的發展，他表示：「吞嚥友善餐膳普及化不只惠及長者、吞嚥及咀嚼困難人士，還是一項社會創新，為飲食市場帶來多元選擇，為業界注入新思維，帶動銀髮經濟發展。」

循道衛理中心樂齡會員黎國華及其照顧者吳月珠於試食現場分享到：「對於我們老一輩的長者來說，能夠到餐廳吃到容易咀嚼和軟滑的食品真的好重要。不但多一個外出吃飯的選擇，更方便與家人吃飯，不用互相遷就。我們平常都會吃粥，但很久沒有吃過那麼軟滑的無骨鹹雞粥和鹹肉粽，真的不黏口，非常鮮味。」

