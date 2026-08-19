中國醫師節｜慶祝大會逾千人出席　盧寵茂感謝醫療界

周三（8月19日）為中國醫師節，由衞生署、醫院管理局、香港醫學專科學院、香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港中華醫學會，以及香港註冊中醫學會聯合主辦的2026「中國醫師節」香港慶祝大會，於周一（17日）晚圓滿舉行，醫學界逾千人出席。



2026年8月17日，「中國醫師節」香港慶祝大會舉行。圖為亮燈儀式。（主辦方提供圖片）

2026年8月17日，「中國醫師節」香港慶祝大會舉行。圖為盧寵茂致辭。（主辦方提供圖片）

本年度慶祝大會的主題是「醫心相連、杏林傳承、感恩有您！」，醫務衞生局局長盧寵茂致辭時向醫療界表示感謝，強調醫生在健康中國建設中的重要性。他特別提到香港中醫醫院落成，形容是對中醫業界是莫大鼓舞。

中文大學校長盧煜明擔任大會特別嘉賓，並以「無創產前和癌症檢測：從夢想到現實」為題進行專題演講。

2026年8月17日，「中國醫師節」香港慶祝大會舉行。圖為盧煜明致辭。（主辦方提供圖片）

以杏林傳承為主題 鼓勵年輕一代參與

今屆慶祝大會特別鼓勵年輕一代參與，無論是表演者、義工及司儀，以至分享嘉賓，均有年輕醫生及醫學生加入。為表達傳承的重要性，大會安排多個跨代分享環節，包括資深醫生與後輩的對談，以及訪問環節。

醫管局主席范鴻齡亦向10位年輕醫生頒發「2026年度傑出實習醫生獎」，嘉許他們的卓越表現。

晚會並安排多個表演環節，包括由腎科專家組成的樂團The Nephrons、腎兒聲夢合唱團、香港胸肺學會成員，以及醫院管理局中樂團等演出，並由2026中國醫師節香港慶祝大會合唱團壓軸。

ICC外牆今晚播字向醫護工作者致謝

此外，新鴻基地產發展有限公司，信和集團黃廷芳慈善基金，以及香格里拉集團支持這次的慶祝活動，周三（19日）晚上會在九龍地標環球貿易廣場（ICC）外牆，播放今年主題「醫心相連、杏林傳承、感恩有您！」字句，讓市民可在維港沿岸觀賞，一同感謝醫護工作者的貢獻。

2026年8月17日，「中國醫師節」香港慶祝大會舉行。圖為亮燈儀式。（主辦方提供圖片）