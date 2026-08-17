中國醫師節｜一天到3院做5宗手術　羅順文醫生：血管手術須快及準

本周三（19日）是中國醫師節，現任東區尤德夫人那打素醫院外科副顧問醫生、血管外科專科羅順文醫生認為新科技的應用不限於年輕人，如何進一步將微創手術精益求精應用在大小手術，正是人口老化社會的關鍵。



他推動成立香港第一個專門處理「糖尿腳」的跨專科團隊，提供「二合一」的手術——同時進行清創與通血管，更提供後續的洗傷口與復康護理，曾為一位99歲婆婆以微創「通波仔」手術，為她改善下肢血液循環，她不再因劇痛而無法行路，高興得與治療師相擁而泣。



血管外科是一門極具挑戰性卻又鮮為人知專科，他利用「放工時間」進行「義教」，讓大眾與醫科生了解更多；而現時全港僅有約50位的血管外科專業醫生，熱切期望有更多新血加入。



東區尤德夫人那打素醫院外科副顧問醫生羅順文（左）和兒童醫院副顧問醫生吳穎琦接受訪問，分享從醫故事。（梁鵬威攝）

羅順文醫生：血管外科是一門極具挑戰性卻又鮮為人知專科

羅順文醫生於英國出生及長大，後來因父母搬回香港，考慮到家人年紀漸長，加上香港人口老化、長者與慢性病患眾多，便決定回港發展。談及選擇外科的初衷，他說：「覺得外科係最直接幫到人嘅科目。」

在醫療體系中，血管外科是一門極具挑戰性卻又鮮為人知的專科，病人病情「有慢亦有快」。慢如慢性血管阻塞，快則如急性主動脈血管瘤膨脹致破裂。「主動脈血管瘤一旦破裂是會致命的，手術必須夠快、夠準。」羅醫生在東區醫院、瑪麗醫院及律敦治醫院等院所中，試過一日內跨越三間醫院，完成五個手術。

羅順文醫生指血管外科是一門極具挑戰性卻又鮮為人知的專科，病人病情「有慢亦有快」。（梁鵬威攝）

推動成立香港第一個專門處理「糖尿腳」跨專科團隊

為了更全面地服務病患，羅順文醫生推動成立香港第一個專門處理「糖尿腳」的跨專科團隊。這個團隊集合了骨科醫生、血管外科醫生、護士、物理治療師及足部治療師等多個部門成員。團隊提供「二合一」的手術——同時進行清創與通血管，更提供後續的洗傷口與復康護理。

提起微創技術的應用，他指現時大部份手術均有運用到微創技術。高齡長者身體一般較弱，未必如年輕人般能負荷高強度的開刀和全身麻醉手術。

羅順文醫生手持血管模型，講述微創手術的實際應用。（梁鵬威攝）

以「通波仔」手術治療患糖尿腳99歲婆婆 病人成功可再「腳踏實地」

羅順文醫生分享了一個深刻的個案：一位99歲患有糖尿病的婆婆，腳趾傷口長達數星期無法癒合，找過多位醫生都束手無策，甚至痛到一碰地就哭，幾個星期都無法下床。羅醫生團隊先安排痛症科紓緩其痛楚，再以微創「通波仔」手術為她改善下肢血液循環。手術後，婆婆的傷口順利康復，當她重新落地行走且不再劇痛時，高興得與治療師相擁而泣。

羅醫生表示，新科技的應用不限於年輕人，如何進一步將微創精益求精地應用在大小手術中，正是照顧人口老化社會的關鍵。

羅順文醫生講述以微創「通波仔」手術為99歲婆婆改善下肢血液循環。(梁鵬威攝)

利用「放工時間」去教書 因血管外科在香港相對較新

除了繁忙的工作，羅順文醫生還兼任教學與培訓職務。他有教導醫科生與實習醫生，從基本的外科操作、打針，到舉辦工作坊、內窺鏡模擬訓練，以及糖尿腳最新治療技術的研討等，不斷為自己與後輩增值。

然而，這些教學工作大多是羅醫生利用「放工時間」進行的「義教」，「病人永遠是第一優先的，平常做最多的一定是見病人、做手術，有時間才教書。」之所以願意犧牲私人休息時間去推廣和教學，是因為血管外科在香港相對較新，大眾與醫科生了解不多。

羅順文醫生積極參與學術研討會，推廣並交流血管外科的專業知識。（醫管局提供）

指本港僅有約50位血管外科專業醫生 急切更多「新血」加入

羅順文醫生多番在訪談中指出血管外科嚴重人手不足，指香港現時僅有約50位的血管外科專業醫生，熱切期望有更多新血加入。

「香港的技術其實很好，但醫生數量真的很少。」他希望透過工作坊與宣傳，讓尚未選定專科的醫科生發現血管外科的價值，吸引更多新血加入。他指血管外科充滿挑戰，但也充滿拯救生命的成就感，「希望未來能有更多年輕醫科生考慮加入血管外科，一起為更多有需要的病人服務。」