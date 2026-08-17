中國醫師節｜專責先天心臟病童 吳穎琦醫生：行醫重視待人接物
本周三（19日）是中國醫師節，現於香港兒童醫院任職副顧問醫生的吳穎琦，思考如何能夠更精準去醫治小小心臟。她特別到英國進修更多與先天性心臟病磁力共振相關的技巧及知識，運用創新科技提升診斷準確度，提升手術成功機會。
截至現時，她最難忘一位病人，本身需要用體外人工心肺維持生命，但為進行詳細的影像掃瞄，需要暫停人工心肺，在這之前並無先例，因此各方團隊都很謹慎應對，預演無數次，最終團隊各司其職，順利照到一個相當完整的影像作醫療用途。她一直深信行醫要重視待人接物，因為很多時需和不同團隊部門人合作完成醫治，故不能疏忽學懂如何與他人合作溝通。
談及自己的工作時，吳醫生直言：「我真係好鍾意我做緊既嘢。」
到倫敦進修與先天性心臟病磁力共振技巧及知識
吳穎琦醫生原是放射科的醫生，由於對兒童醫療有興趣，在2022-23年度期間前往英國倫敦的兒童醫院接受一年深造，進修更多與先天性心臟病磁力共振相關的技巧及知識。她希望可以結合放射科及兒童科兩方面的專業知識，找出不同的方法去跨過每一個挑戰。
在兒童醫院，吳醫生會運用創新科技，如引進的四維血流、虛擬實景、三維打印等技術提升診斷準確度。她指由於兒童的心臟等器官細小，即使進行磁力共振後仍未必能做到絕對準確定位。
以搭橋手術為例，現時可以通過為兒童度身訂造影像，讓執行手術的醫生能戴上裝置，透過虛擬實景直接「進入」病人的心臟進行手術的規劃和擬定細節；更能通過三維（3D）打印，將病人的心臟一比一還原，讓醫生能直接用實物去模擬執行手術，進一步提升每一宗手術的成功機會。
難忘如何為用體外人工心肺病人進行詳細影像掃瞄
吳穎琦醫生憶述起一次生涯中難忘的個案，那次病人的心臟功能相當疲弱，故需要用體外人工心肺去為病者供血，但考慮執行手術需要進行詳細的影像掃瞄，需要暫時將人工心肺進行停機，在這之前並無先例。
吳醫生說，各方團隊都很謹慎應對，「大家簡報咗好多次，好清楚自己要做咩，預演咗無數次先做。」最終團隊各司其職，病人順利照到一個相當完整的影像作醫療用。
從醫要重視待人接物 不能疏忽學懂如何與他人合作溝通
吳醫生建議醫科生，或是有意向加入醫療行業的年輕人，要重視待人接物。她認為醫生很多時候都需要和不同團隊部門的人合作完成醫治，故不能疏忽學懂如何與他人合作溝通。
她亦認為醫生除了治療病人身體上的不適，照顧他們的心靈都同樣重要，她指曾經有一位病人的外婆帶兒童診症期間，哭訴15分鐘照顧先天心臟病人的艱辛，她亦深感同情，故她指兒科醫院有遊戲師教兒童如何配合手術，配有iPad及玩具等，亦設有一些不用藥方法，希望能盡量顧及兒童病患的需求。
要接受和告訴自己 不要拘泥於2%結果未如人意個案
在醫院工作，都要面對生離死別。吳醫生說，要接受和告訴自己，「醫生都係人，人有時候做唔到最完美嘅事，唔開心係需要容許自己唔開心，允許自己有情緒。」她亦會安慰其他醫生同事，希望他們能着眼於那98%得救的案例，而不要拘泥於2%結果未如人意的個案，對自己多一份寬容，並再次提出自己「以病人為本」的從醫精神，歡迎各位年輕人加入投身醫療行業。