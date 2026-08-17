中國醫師節｜專責先天心臟病童　吳穎琦醫生：行醫重視待人接物

本周三（19日）是中國醫師節，現於香港兒童醫院任職副顧問醫生的吳穎琦，思考如何能夠更精準去醫治小小心臟。她特別到英國進修更多與先天性心臟病磁力共振相關的技巧及知識，運用創新科技提升診斷準確度，提升手術成功機會。



截至現時，她最難忘一位病人，本身需要用體外人工心肺維持生命，但為進行詳細的影像掃瞄，需要暫停人工心肺，在這之前並無先例，因此各方團隊都很謹慎應對，預演無數次，最終團隊各司其職，順利照到一個相當完整的影像作醫療用途。她一直深信行醫要重視待人接物，因為很多時需和不同團隊部門人合作完成醫治，故不能疏忽學懂如何與他人合作溝通。



談及自己的工作時，吳醫生直言：「我真係好鍾意我做緊既嘢。」



東區尤德夫人那打素醫院外科副顧問醫生羅順文（左）和兒童醫院副顧問醫生吳穎琦接受訪問，分享從醫故事。（梁鵬威攝）

東區尤德夫人那打素醫院外科副顧問醫生羅順文（左）和兒童醫院副顧問醫生吳穎琦接受訪問，分享從醫故事。（梁鵬威攝）

到倫敦進修與先天性心臟病磁力共振技巧及知識

吳穎琦醫生原是放射科的醫生，由於對兒童醫療有興趣，在2022-23年度期間前往英國倫敦的兒童醫院接受一年深造，進修更多與先天性心臟病磁力共振相關的技巧及知識。她希望可以結合放射科及兒童科兩方面的專業知識，找出不同的方法去跨過每一個挑戰。

在兒童醫院，吳醫生會運用創新科技，如引進的四維血流、虛擬實景、三維打印等技術提升診斷準確度。她指由於兒童的心臟等器官細小，即使進行磁力共振後仍未必能做到絕對準確定位。

以搭橋手術為例，現時可以通過為兒童度身訂造影像，讓執行手術的醫生能戴上裝置，透過虛擬實景直接「進入」病人的心臟進行手術的規劃和擬定細節；更能通過三維（3D）打印，將病人的心臟一比一還原，讓醫生能直接用實物去模擬執行手術，進一步提升每一宗手術的成功機會。

吳穎琦醫生指，3D打印心臟模型可以令心臟手術如搭橋等的醫生更了解病人心臟結構和制定應對策略。（梁鵬威攝）

難忘如何為用體外人工心肺病人進行詳細影像掃瞄

吳穎琦醫生憶述起一次生涯中難忘的個案，那次病人的心臟功能相當疲弱，故需要用體外人工心肺去為病者供血，但考慮執行手術需要進行詳細的影像掃瞄，需要暫時將人工心肺進行停機，在這之前並無先例。

吳醫生說，各方團隊都很謹慎應對，「大家簡報咗好多次，好清楚自己要做咩，預演咗無數次先做。」最終團隊各司其職，病人順利照到一個相當完整的影像作醫療用。

吳穎琦（右）憶述起一次生涯中難忘的個案，一位病人需要用體外人工心肺去為供血，但需暫時停機以進行手術的詳細影像掃瞄，在這之前並無先例。（梁鵬威攝）

從醫要重視待人接物 不能疏忽學懂如何與他人合作溝通

吳醫生建議醫科生，或是有意向加入醫療行業的年輕人，要重視待人接物。她認為醫生很多時候都需要和不同團隊部門的人合作完成醫治，故不能疏忽學懂如何與他人合作溝通。

她亦認為醫生除了治療病人身體上的不適，照顧他們的心靈都同樣重要，她指曾經有一位病人的外婆帶兒童診症期間，哭訴15分鐘照顧先天心臟病人的艱辛，她亦深感同情，故她指兒科醫院有遊戲師教兒童如何配合手術，配有iPad及玩具等，亦設有一些不用藥方法，希望能盡量顧及兒童病患的需求。

在兒童醫院為複雜的先天性心臟病病童進行造影檢查，推動吳穎琦醫生不停學習，持續提升自己的技術。（醫管局提供）

要接受和告訴自己 不要拘泥於2%結果未如人意個案

在醫院工作，都要面對生離死別。吳醫生說，要接受和告訴自己，「醫生都係人，人有時候做唔到最完美嘅事，唔開心係需要容許自己唔開心，允許自己有情緒。」她亦會安慰其他醫生同事，希望他們能着眼於那98%得救的案例，而不要拘泥於2%結果未如人意的個案，對自己多一份寬容，並再次提出自己「以病人為本」的從醫精神，歡迎各位年輕人加入投身醫療行業。