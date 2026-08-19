元朗大狗咬死狗惹關注　屯門有屋苑發指引　飼主須為寵物戴牽引帶

元朗YOHO周一（17日）發生恐怖狗咬狗事件，引起社會對人寵共融及應否嚴懲狗主的討論。事件翌日（18日），屯門大型私人屋苑「NOVO LAND」管理處發出通告，列明所有寵物不准進入屋苑遊樂場及健身設施空間，同時要求飼主在屋苑公眾地方均需為寵物佩戴牽引帶，並承載於寵物袋中或手抱，以防止寵物騷擾及襲擊其他人士或動物，而大型狗隻更須時刻使用一條長度不超過2米長的狗帶牽引。



元朗YOHO在8月17日發生恐怖「狗咬狗」事件。網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

元朗YOHO在8月17日發生恐怖「狗咬狗」事件。網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗奄奄一息。（小紅書）

01觀點：元朗狗咬狗｜狗主鄙於守法 到底是誰之責？

寵物不可進入屋苑遊樂場及健身設施空間

屯門區最大型私人屋苑「NOVO LAND」標榜為「北歐式幸福生活國度」，屋苑內設有面積5萬平方呎商場「NOVO Walk」。該屋苑管理處周二發出題為《有關飼養寵物事宜》的通告，並提醒住戶指，為了締造一個和諧的屋苑，懇請各寵物主人注意各事項。

1. 切勿讓寵物隨處便溺，若寵物不小心在屋苑公眾地方便溺，飼主應立刻清潔；



2. 盡量避免將寵物獨留家中超過24小時，以免寵物長時間鳴叫；



3. 所有超過5個大的狗隻須領牌，接受狂犬病預防注射及植入晶片；



4. 寵物不可進入躍動青春、繽紛繩網陣、童樂蛋基地、松柏泰極站及飛索天地，可考慮將寵物牽涉引到寵物天地；



NOVO LAND目前是屯門區最大型的私人屋苑，標榜為「北歐式幸福生活國度」。（NOVO LAND官網圖片）

屯門NOVO LAND管理處8月19日發出題為《有關飼養寵物事宜》的通告。（屯門友FB圖片）

要求大型狗隻須時刻用不超出兩米長狗帶牽引

5. 所有寵物在屋苑公眾地方均需佩戴牽引帶、承載於寵物袋中或手抱。事實上，佩戴牽引帶除了可防止寵物騷擾及襲擊其他人士或動物外，發生突發情況時更可帶同寵物前往安全位置；



6. 在公眾地方內，大型狗隻須時刻使用一條長度不超過2米長的狗帶穩妥地牽引，或以長度不超過1.5米的狗帶縛在公眾地方。如有需要，大型狗隻應在公眾地方內戴上口罩。

