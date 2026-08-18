元朗狗咬狗｜漁護拘捕狗主或提檢控　大狗7.10曾咬傷另一狗被扣留

元朗YOHO昨日（17日）發生恐怖「狗咬狗」事件，一隻重達60公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，大狗其後由漁護署帶走。



漁農自然護理署稱，今午（18日）拘捕涉案狗主，同一狗隻在今年7月10日曾咬傷另一隻狗，曾被扣留。漁護署正就兩宗案件進行調查，如有足夠證據，將會提出檢控。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

漁護署表示，昨日（17日）在元朗區發生的一宗懷疑狗隻襲擊其他狗隻案件，署方今午已對涉事狗隻的畜養人作出拘捕，並就有關個案錄取口供。涉事狗隻目前正在署方轄下動物管理中心接受觀察。

涉事狗隻曾於今年7月10日，因涉及另一宗咬傷狗隻個案被署方扣留，其後由畜養人領回，當時漁護署已警告狗隻畜養人，必須在公共地方使用一條長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引該狗隻，並對其作出適當控制。

漁護署正就上述兩宗案件進行調查，如有足夠證據，將會提出檢控。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）

事發在昨日下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

有男子上前制止大狗但無果。（小紅書圖片）

漁護署昨日回覆《香港01》查詢指出，涉案大狗植有晶片，並領有有效狗牌，已被帶到該署轄下的動物管理中心。漁護署人員會根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，並會調查事件，如有足夠證據，會提出檢控。

首隻被咬的17歲迷你貴婦犬遇襲後，男狗主匆匆帶愛犬奔走求救的過程。負責接診的獸醫透露，迷你貴婦犬抵達診所時已無心跳呼吸、身上染血，經檢查發現其肋骨骨折、心肺有瘀血，疑肺部撕裂致死；當時狗主直言愛犬是被狗咬。該名獸醫又指，狗咬狗不罕見，狗主要拖狗繩是基本責任，亦要了解狗隻的脾性，以免同類悲劇再次發生。

第二隻被狗的4歲比熊犬「薇薇」，其狗主則在社交平台發帖，憶述事發時愛犬被大狗咬頸，他「踢那隻大狗，用水噴牠鼻，用零食引牠，但牠就是死口咬著薇薇不放」，他只好尖叫求救，幸得熱心途人相助，惜「薇薇」最終不治。

狗主上載「薇薇」事發前最後的錄影，形容「薇薇」是一隻特別乖特別溫馴的小狗，指牠「是我們全家人的小天使。我好想再抱著她，親親她。不敢相信她就這樣突然離我們而去．．．」（Threads/@yoho.meimei）

上月有人在網上發帖，指在元朗YOHO發現一隻啡色狗獨自徘徊，昨日事發後，不少網民懷疑牠正是咬死兩犬的大狗。當日前往救援的保護動物組織「毛守救援」負責人Kent，接受《香港01》訪問時認為，根據昨日的大狗照片，比對其體型大小、皮膚顏色、以及出沒地點，上月獨自徘徊的啡色狗亦「八九成係佢」。