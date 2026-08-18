元朗狗咬狗｜目擊愛犬驟逝易致創傷　醫生籲勿以「只係寵物」安慰

元朗YOHO昨日（17日）發生「狗咬狗」慘劇，一隻重60公斤未繫繩的大型犬接連咬死兩隻小型犬，過程慘烈引發社會關注。精神科醫生麥永接指出，寵物在現代家庭中已等同親人，主人親目悲劇發生易引發急性壓力反應、甚至創傷後壓力症（PTSD），出現極度驚嚇、自責及「閃回」等現象。他提醒身邊親友應給予狗主消化傷痛的時間與空間，切忌以「只是寵物」等言語進行安慰；市民若因觀看相關影片感到不適，亦應避免重複瀏覽及轉發，給予自己時間調適。



網上流傳影片直擊事發一刻，一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（yyy.yuu＠threads）

寵物如同親人 突發驟逝易誘發PTSD

精神科醫生麥永接指，醫學診斷手冊中，創傷後壓力症（PTSD）的定義通常局限於「親身經歷或目睹自身及親友面臨嚴重受傷或死亡」的事件，未必將寵物涵蓋在內。惟現時越來越多人飼養寵物，已將寵物視為不可或缺的親人或子女般，因此主人仍會面對創傷等反應。

由於此類創傷事件極度驚嚇，事件完全超出日常預期，在毫無心理準備的情況下突然發生，主人在現場即便全力施救卻依然無能為力，這種「無法拯救愛犬」的極致無力感，是加重創傷後遺症的最主要因素之一。主人亦可能產生強烈的自責感受與急性壓力反應，陷入突然的哀傷，或產生憤怒情緒，問責大型犬主人的疏忽；又會衍生自責感受，質疑是否因自己看顧不周才導致悲劇，令驚慌、憤怒、自責、抑鬱與哀傷等多重負面情緒「炒埋一碟」。

精神科專科醫生麥永接指出，主人親目悲劇發生易引發急性壓力反應甚至創傷後壓力症。（資料圖片）

親友慰問切忌心急 避免以「只是寵物」等說話安慰

麥永接又解釋，狗主有機會面對急性壓力反應，例給「閃回現象」，即便遠離事發環境，也會腦海中浮現畫面，伴隨創傷的情緒與身體感受也會瞬間爆發，讓人感覺彷彿再次親歷其境。閃回也可能在毫無預兆的情況下突然襲來，在夜間以惡夢的形式呈現，有關情況屬面對重大創傷時正常的急性壓力反應。

至於身邊的親友應如何提供陪伴與安慰？麥永接指，親友切忌因心急想平復狗主情緒，而說出「唔好咁傷心」、「寵物嚟嫁啫」、「睇吓有冇地方領養」等說話，親友應抱持同理心，理解狗主面對愛犬驟逝感到難過、哀傷甚至自責是完全合理且正常的，給狗主一點空間去處理傷痛，時間可以長達兩至四星期，親友也可以以持續觀察事主情況，若嚴重影響日常社交、工作與生活運作，需主動協助其尋求心理或精神上的支援。

觀看影片不適屬正常反應 應給予時間觀察

附近街坊得悉事件，或市民觀看事發影片後感覺不適。麥永接建議，若知道自身對此類題材敏感，了解事件始末時應盡量選擇文字報導或已作遮蓋處理的影像，避免點開原始影片，身邊朋友亦可避免轉發相關畫面。其次，若已不慎觀看並產生腦海反覆浮現畫面、睡眠品質下降等狀況，屬正常的急性壓力反應，並給予自己時間觀察與適應。

在情緒抒發方面，過去常見的「心理匯報」主張將過程重新描述，但最新研究指出，強迫重述反而可能加深創傷記憶；因此，親友應尊重受影響者的意願，若其感到不適則切勿強迫重提細節，僅需讓其在感到舒適的狀態下向信任的親友簡單傾訴感受即可。

主人上載薇薇事發前最後片段，指「只有反覆看著她可愛好奇的樣子，才能暫時忘記可怕景象」。（yoho.meimei＠Threads)

元朗狗咬狗｜主人首度發文憶述薇薇遇襲經過

涉事比熊犬薇薇的主人今早（18日）在社交平台發文懷念愛犬，在Threads開設帳號以懷念薇薇。主人首度發文感謝大家的關心，並在文中憶述事發過程，又指昨天如常帶薇薇下樓散步，中途突然衝出一隻半人高的大狗，一口咬住薇薇的頸項。

薇薇主人表示，事發後曾嘗試過各種方法救薇薇，例如踢那隻大狗、用水噴大狗的鼻，雖然曾獲路人相助，但始終無果，只能眼睜睜看著自己的寵物失去生命。