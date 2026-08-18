元朗狗咬狗｜涉事大狗上月咬穿哥基耳　狗主被撞跌抱走愛犬保命

元朗YOHO昨日（17日）發生恐怖「狗咬狗」事件，一隻重達60公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，大狗其後由漁護署帶走。漁農自然護理署回覆指，今午（18日）拘捕涉案狗主；又指同一狗隻在今年7月10日，曾咬傷另一隻狗，曾被扣留。漁護署正就兩宗案件進行調查，如有足夠證據，將會提出檢控。



據悉，於7月10被咬傷的狗隻是一頭哥基犬。狗主張先生接受《香港動物報》訪問時指，當日大狗在無預警下，突然攻擊其愛犬「寶寶」，一度咬著其耳朵不放，太太拼命驅逐下更被撞跌，幸得途人協助，及時抱走愛犬救回一命，涉事大狗其後被漁護署帶走。

被咬哥基耳受傷，飼主將其送往獸醫救治。（《香港動物報》圖片）

對於涉事大狗懷疑再次在YOHO附近咬狗，而且接連兩隻狗慘死。張先生坦言覺得自己的狗狗「算大命」，並直言對事件感憤怒：「點解個主人仲係唔幫隻大狗上繩及戴口罩？」

哥基飼主張先生向《香港動物報》講述當日事發情況。當日大約上午11時，其妻子如常地帶其3歲哥基仔「寶寶」，在Grand Yoho旁的行人路放狗。未幾就發現該隻大型犬，由對面行人路跑過來，突然咬住哥基的右耳唔放。

由於該犬太大隻，妻子拼死驅趕不果，期間兩次被大型犬撞倒在地上，手腳受傷，幸好有熱心途人幫手攔住隻狗及協助報警，妻子立即抱住受傷愛犬跑入商場，但大型犬一直「追殺」，愛犬右耳再被咬多一次，最後成功躲進Grand Yoho停車場旁的升降機大堂內。

哥基被大狗受傷，飼主將其送往獸醫救治。（《香港動物報》圖片）

妻子即時為柯基止血，而大型犬就一直坐在玻璃門囗，似等待時機入內施襲。幸有幾名熱心地盤師傅經過幫手，通知其他人不可打開玻璃門入商場，又聯絡商場客戶服務主任提供協助，借出寵物車予張先生，帶愛犬到獸醫診所醫治。

張先生得悉事件立即趕到上址商場，警察亦已到場。漁護署亦派員到現場幫大型犬掃晶片尋主人。經獸醫診斷後，「寶寶」的右耳已被咬穿，內耳有多處咬痕，右耳滲出血水，需要每天洗傷口、及食抗生素。

他直斥事件罪魁禍首是大型犬的主人，包括質疑為何不上狗繩，及任由大狗亂衝去咬其他狗隻及傷人。

7月10日當日，涉事大狗在商場外玻璃門前等候。(網上圖片)

警方表示，7月10日上午11時13分，接獲一名女狗主報案，指當時帶著哥基犬到元朗元龍街9號一商場大堂地下，一隻身長約1.5米的大黃狗衝出，咬傷哥基耳。警方到場了解後，交予漁護署人員處理。

7月10日涉咬傷哥基的大狗。(《香港動物報》圖片)

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）