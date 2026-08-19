基層醫療署｜9長者健康中心10月起整合　詳情一覽　已預約怎辦？

【基層醫療署 / 長者健康中心/ 長者健康中心服務 / 長者健康中心預約】基層醫療署將分階段整合本港長者基層醫療服務，首階段先整合9間長者健康中心，餘下9間在2027至28年度內完成整合。完成整合後，服務點會增加，由現時18個大幅增至超過100個，涵蓋全港18區地區康健中心/地區康健站及醫管局指定的家庭醫學診所等，整體長者健康服務量亦會倍增，由現時每年約54,000名長者，增至超過120,000名長者。 長者健康中心整合資料，已預約怎安排，一文看清。



基層醫療署將分階段整合本港長者基層醫療服務，首階段先整合9間長者健康中心。（衞生署網頁）

基層醫療首階段整合的長者健康中心包括什麼？

．包括北區、元朗、屯門湖康、荃灣、葵盛、新蒲崗、油麻地、筲箕灣及香港仔長者健康中心，預計於2027年第一季完成服務整合。

基層醫療署首階段先整合9間長者健康中心，包括北區、元朗、屯門湖康、荃灣、葵盛、新蒲崗、油麻地、筲箕灣和香港仔。

已預約首階段整合的長者健康中心安排是什麼？

．現有會員如已預約健康評估、慢性疾病覆診、檢查或其他服務，請繼續按原定日期前往所屬長者健康中心接受服務。長者接受服務後，職員會講解其後於地區康健中心或醫管局的服務安排。

．如正在輪候健康評估而尚未獲編排預約日期，2026年12月​起，會在地區康健中心接受服務。為讓長者會員盡早知悉有關服務整合及日後跟進安排，基層醫療署聯同衞生署將於2026年內陸續向會員發信通知詳情。

基層醫療第二階段整合的長者健康中心有什麼？

．包括西營盤、灣仔、九龍城、藍田、南山、東涌、將軍澳、瀝源及大埔長者健康中心。基層醫療署會視乎整合服務的推展進度，預計於2027至28年度內，視乎服務推展進度，逐步整合上述九間長者健康中心。

已預約第二階段整合的長者健康中心安排是什麼？

．現有會員如已預約健康評估、慢性疾病覆診、檢查或其他服務，請繼續按原定日期前往所屬長者健康中心接受服務。

．如你正在輪候健康評估而尚未獲編排預約日期，請耐心等候。當輪到你的申請時，長者健康中心會提前以電話或郵寄方式通知你，並安排健康評估。如有任何疑問，請致電所屬長者健康中心查詢

整合慢性疾病管理服務安排如何？

長者免費登記成為「地區康健中心」會員後，經評估可直接進入「慢性疾病共同治理計劃」治療階段，由自選社區家庭醫生跟進。另外，如長者同時在長者健康中心和醫管局家庭醫學診所覆診，會獲安排在家庭醫學診所繼續跟進。

健康評估服務亦有新安排，已預約長者健康中心服務的會員，衞生署會繼續提供服務。未有預約日期的長者，今年12月起會在地區康健中心接受服務。地區康健中心會推出更全面的長者健康評估服務，由現時的認知、行動和視覺，擴展至涵蓋營養、聽覺、心理和泌尿問題。醫護人員會按評估結果，為長者度身訂造管理方案，詳情稍後公布。

基層醫療署分階段整合本港長者基層醫療服務。

長者健康中心減免費用服務安排如何？

綜合社會保障援助計劃受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，以及持有有效醫療費用減免證明書的長者，登記成為地區康健中心會員後，會獲安排到醫管局指定的家庭醫學診所，接受預防性長者健康服務及評估，並可按資格獲全數豁免或部分減免費用。

現有長者健康中心會員需否重新登記為地區康健中心會員？

為方便安排日後的長者健康服務，現有會員宜免費登記成為地區康健中心會員。長者如未成為地區康健中心會員，可透過醫健通、設於長者健康中心的資訊點，或親臨地區康健中心登記成為會員，由地區康健中心安排適切的基層醫療服務，以促進長者健康。如需協助可聯絡地區康健中心，或致電基層醫療共同治理網絡專線2157 0500。