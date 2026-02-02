基層醫療｜香港生物科技協會推「關懷社區」行動　首批8診所響應

為響應特區政府《基層醫療健康藍圖》，紓緩公營醫療壓力並加強社區健康網絡建設，香港生物科技協會數位化基礎醫療健康分會發起「關懷社區，健康護航」公益行動。計劃旨在匯聚業界專業資源，為香港各區居民提供可負擔且便捷的基層醫療支援。首階段服務已於1月19日在大埔區率先啟動，並獲首批8間診所積極響應加入。



香港生物科技協會推出「關懷社區，健康護航」行動，響應特區政府《基層醫療健康藍圖》政策方向。（香港生物科技協會提供）

隨着人口老化及慢性病普及，社區對持續性基礎醫療服務的需求日益殷切。主辦方表示，是次行動以社區為本，針對不同地區及人群需求提供適切支援。為確保行動高效落地及資源精準整合，大會創新採用「公益接力」合作模式，並授權心安慈善組織全權承辦執行。

此外，行動亦獲得多個業界組織的協同支援，包括關愛社會醫生聯會、粵港澳大灣區生物科技聯盟、大灣區香港醫生協會及 OPH Health Limited 等，成功形成跨機構、跨專業的公益合力。

首批8間診所加盟 涵蓋中西醫及物理治療

目前，首批共8家醫療機構已正式加入行動網絡，服務地點遍布馬鞍山、大圍、中環、尖沙咀、油麻地及荔枝角等地區。服務內容相當多元化，除了一般的西醫診治及中醫調理外，亦涵蓋脊醫矯治及物理治療。行動同時配套提供全面身體健康檢查、醫生一對一健康諮詢、慢性病管理指導以及心理健康關懷服務，全方位照顧市民的身心健康。

未來展望：擴大服務輻射群體

香港生物科技協會數位化基礎醫療健康分會指出，自1月中旬在大埔區展開首階段服務後，已為當地居民帶來貼心的健康支援。協會承諾日後將持續深化此健康關懷計劃，逐步擴大服務覆蓋範圍及豐富服務內容，並呼籲更多社會力量參與基層健康公益事業，以實際行動守護香港社區居民的健康防線。