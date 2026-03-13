慢病共治計劃提早達標宣布恆常化　與乙肝共治納基層醫療治理網絡

基層醫療署宣布，即日起推出「基層醫療共同治理網絡」，首階段會納入恆常化的「慢性疾病共同治理先導計劃」、「乙型肝炎共同治理計劃」。基層醫療專員彭飛舟表示，未來「共同治理網絡」的服務不再由個別疾病計劃主導，而是由市民的個人健康狀況和風險決定，實現「以人為本」的基層醫療理念。



醫務衞生局局長盧寵茂指，慢病共治先導計劃至上月已有21.3萬市民參與，超過12.3萬人已完成篩查，當中四成人發現有「三高」情況。他引述大學估算指，計劃或可預防超過9,000宗心臟病個案出現，節省27億元醫療開支，形容計劃「物超所值」，故當局會繼續擴展計劃涵蓋更多不同疾病，包括早前已推出共治計劃的乙型肝炎，又強調政府會繼續全力推動基層醫療服務發展。



基層醫療署宣布，即日起推出「基層醫療共同治理網絡」，首階段會納入恆常化的「慢性疾病共同治理先導計劃」、「乙型肝炎共同治理計劃」。（林遠航攝）

慢病共治有逾20萬市民參與 較預期提早10個月達標

基層醫療專員彭飛舟表示，「慢性疾病共同治理先導計劃」自2023年11月推出以來反應良好，至今年一月底已有超過20萬名市民參與，較預期時間提早近10個月達到階段性目標，不同慢性病包活高血壓、糖尿病、血糖偏高患者參加計劃後，相關指標都有改善。先導計劃將恆常化「慢性疾病共同治理計劃」，並與去年推出的「乙型肝炎共同治理計劃」納入到「基層醫療共同治理網絡」當中，首階段發展為期5年，目標參與人數約70萬，預計涉及數十億元開支。

基層醫療專員彭飛舟表示，未來「共同治理網絡」會擴大涵蓋病種，令服務不再由個別疾病計劃主導。（林遠航攝）

彭飛舟解釋，政府現時提供的基層醫療服務主要針對單一疾病或為特定組群而設，並非最好的做法，未來「共同治理網絡」會擴大涵蓋病種，令服務不再由個別疾病計劃主導，而是由市民的個人健康狀況和風險決定，實現「以人為本」的基層醫療理念。

未來發展方面，基層醫療署計劃將現時透過樂妍站提供的婦女健康服務、以及衞生署長者健康中心的服務，納入「共同治理網絡」當中。署方又計劃擴大醫療化驗項目，加入放射診斷；並加入涵蓋季節性流感疫苗。彭飛舟估計，現時地區康健站數目足夠應付首階段目標的需求，未來會視乎需求繼續擴充。

油尖旺地區康健中心是全港第一間有視聽評估室的康健中心。（林遠航攝）

彭飛舟又表示，現有兩項共同治理計劃的參加者，可如常透過「醫健通」應用程式使用服務。共同治理網絡推出後，當局會提升相關電腦系統，並在程式內預留不同版面，提供不同疾病的服務，未來會逐步開放。另外，現時在醫管局家庭醫學診所就診而情況合適的病人，以及將於2028年結束的普通科門診公私營協作計劃參加者，亦可以選擇參與共同治理網絡內的服務計劃。

年逾50歲的病者Michael前年中在家人介紹下，參與慢病共治先導計劃，確診血糖偏高並開始接受藥物治療，至去年初參與地區康健中心的跑步計劃，僅8星期便成功令體重指標（BMI）由24.1降至21.8，糖化血紅素由6.3%降至5.8%，再過一年，經家庭醫生評估後，毋須再服用糖尿病藥物。Michael表示，他透過地區康健中心提供的建議，建立了運動及健康飲食的習慣，令大肚腩消失，現時可以跑10公里，連八旬岳母見到他轉變，都表示希望成為康健中心的會員。

年過50的Michael曾是糖尿病「邊緣人」，參加地區康健中心的跑步計劃一年後，毋須再服用糖尿病藥物。（林遠航攝）

以前去旅行，如果見到好多級嘅樓梯，我就會同太太講「唔啱路」，但𠵱家我太太好開心，因為我可以健步如飛，幾多級樓梯都可以行上去。啱啱星期三我地去咗行魔鬼山、睇風景，好開心。 慢病共治先導計劃參加者 Michael

另外，由前旺角街市改建的油尖旺地區康健中心早前落成，今日舉行開幕禮。康健中心總面積約1,000平方米，較以往的康健站增加約3倍，設施和服務均有提升，包括增設了視聽評估室，是全港第一間有該設施的康健中心。

盧寵茂在開幕禮表示，油尖旺地區康健中心是18區中第10間啟用的中心，形容其地點完美，交通方便，相信未來會在區內發揮基層健康樞紐的作用。

由前旺角街市改建的油尖旺地區康健中心早前落成，總面積約1,000平方米，較以往的康健站增加約3倍。（林遠航攝）

