基層醫療署與家庭醫學學院辦「家」年華活動　設免費健康檢查服務

醫衞局轄下基層醫療署與香港家庭醫學學院昨（16日）起一連兩日，在九龍奧海城二期主題中庭合辦「世界家庭醫生日『家』年華2026」活動，向市民推廣「一人一家庭醫生」的理念及基層醫療共同治理網絡的服務。活動包括免費健康檢查服務（如身體成分分析）及慢性疾病（包括糖尿病、高血壓及乙型肝炎）的健康講座等。



署理醫衞局局長范婉雯醫生（中）、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟醫生（左一）、香港家庭醫學學院副院長劉浩濂醫生（右一）、衞生署助理署長梁靜勤醫生（左二）和醫院管理局基層及社區醫療服務總行政經理梁堃華醫生（右二）在嘉許禮上合照。（醫衞局圖片）

署理醫衞局局長范婉雯醫生（左八）向積極參與基層醫療共同治理網絡服務的家庭醫生頒發感謝狀。（醫衞局圖片）

醫衞局指，今年本港的世界家庭醫生日活動移師到社區，並以嘉年華方式舉行，讓市民透過輕鬆有趣的活動，進一步認識家庭醫生的角色、本港基層醫療的最新發展，以及共同治理網絡和康健中心的服務。

嘉年華的活動包括免費健康檢查服務（如身體成分分析）及慢性疾病（包括糖尿病、高血壓及乙型肝炎）的健康講座等。場內亦設置互動投影裝置，讓市民親身體驗數碼科技在物理治療及復康治療的應用。

局方表示，全港18區康健中心會於本月繼續舉行一系列以家庭醫生為主題的社區活動，鼓勵更多市民登記成為康健中心會員，並配對家庭醫生，以建立長遠互信的醫患關係，以及參與共同治理網絡的服務，達致以預防為重和「早發現、早治療」的目標。

署理醫務衞生局局長范婉雯醫生在世界家庭醫生日嘉許禮上致辭。（醫衞局圖片）

署理醫衞局局長范婉雯期望，家庭醫生、市民和社區持份者共同善用數碼科技與人工智能，讓科技成為拉近醫患關係的重要助力，攜手共建健康人生。她又提到，政府已推出共同治理網絡，市民可以透過全港18區的地區康健中心／地區康健站作為服務的切入點，配對自選家庭醫生，按個人健康狀況和風險，獲得一系列預防性及高風險疾病的篩查和管理服務。

4位獲嘉許的家庭醫生參與座談環節，討論科技如何協助家庭醫生提供更好的基層醫療服務。（醫衞局圖片）

基層醫療署今日亦舉行嘉許禮，表揚30位積極參與共同治理網絡的家庭醫生對推動基層醫療發展的貢獻。在嘉許禮上，范婉雯向積極參與共同治理網絡服務的家庭醫生頒發感謝狀，表揚他們在協助市民預防和管理慢性疾病、推動本港基層醫療發展，以及促進社區健康的努力和寶貴貢獻。