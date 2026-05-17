基層醫療署與家庭醫學學院辦「家」年華活動 設免費健康檢查服務
撰文：董素琛
出版：更新：
醫衞局轄下基層醫療署與香港家庭醫學學院昨（16日）起一連兩日，在九龍奧海城二期主題中庭合辦「世界家庭醫生日『家』年華2026」活動，向市民推廣「一人一家庭醫生」的理念及基層醫療共同治理網絡的服務。活動包括免費健康檢查服務（如身體成分分析）及慢性疾病（包括糖尿病、高血壓及乙型肝炎）的健康講座等。
醫衞局指，今年本港的世界家庭醫生日活動移師到社區，並以嘉年華方式舉行，讓市民透過輕鬆有趣的活動，進一步認識家庭醫生的角色、本港基層醫療的最新發展，以及共同治理網絡和康健中心的服務。
嘉年華的活動包括免費健康檢查服務（如身體成分分析）及慢性疾病（包括糖尿病、高血壓及乙型肝炎）的健康講座等。場內亦設置互動投影裝置，讓市民親身體驗數碼科技在物理治療及復康治療的應用。
局方表示，全港18區康健中心會於本月繼續舉行一系列以家庭醫生為主題的社區活動，鼓勵更多市民登記成為康健中心會員，並配對家庭醫生，以建立長遠互信的醫患關係，以及參與共同治理網絡的服務，達致以預防為重和「早發現、早治療」的目標。
署理醫衞局局長范婉雯期望，家庭醫生、市民和社區持份者共同善用數碼科技與人工智能，讓科技成為拉近醫患關係的重要助力，攜手共建健康人生。她又提到，政府已推出共同治理網絡，市民可以透過全港18區的地區康健中心／地區康健站作為服務的切入點，配對自選家庭醫生，按個人健康狀況和風險，獲得一系列預防性及高風險疾病的篩查和管理服務。
基層醫療署今日亦舉行嘉許禮，表揚30位積極參與共同治理網絡的家庭醫生對推動基層醫療發展的貢獻。在嘉許禮上，范婉雯向積極參與共同治理網絡服務的家庭醫生頒發感謝狀，表揚他們在協助市民預防和管理慢性疾病、推動本港基層醫療發展，以及促進社區健康的努力和寶貴貢獻。
葵青地區康健中心網絡遭黑客入侵 基層醫療署：無會員資料外洩基層醫療署正式成立 政府研賦權界定服務提供者及監察質素基層醫療署｜研制新例審核私醫服務 不達標無法參與政府資助計劃整合政府基層醫療服務、訂質素保證機制 基層醫療署年中成立