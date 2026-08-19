港鐵今起西九龍地區展開自動車路面測試　擬明年第二季推出服務

港鐵今（19日）起於西九地區展開自動車路面測試，以便日後高鐵乘客轉乘機鐵。港鐵指，自運輸署發出自動車先導牌照後，已安排四輛百度Apollo第六代自動私家車參與測試，於兩個車站之間的指定路段行駛；首階段的測試中，自動車將不會載客。承辦商將安排後備操作員全程隨車，持續監察車輛運行情況，並在有需要時即時介入處理。港鐵計劃於明年第二季推出服務。



高鐵西九龍站每逢假日都人頭湧湧。（資料圖片/梁鵬威攝）

港鐵表示，隨着高鐵與航空服務之間的轉乘需求逐步增加，是次測試的自動車服務將在現有便捷步行連接往來兩個車站以外，為旅客提供額外的選擇，進一步提升高鐵和航空服務的旅客體驗，促進「鐵空聯運」。港鐵指，會與承辦商緊密合作，推進及審視測試情況，並在取得運輸署批准後，逐步推展至無人駕駛的載客測試，確保服務安全可靠。

運輸署早前已向百度旗下香港註冊公司Baidu Apollo批出自動車先導牌照。（運輸署圖片）

港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓表示，為進一步加強高鐵旅客使用機場快綫至機場之間的體驗，更好發揮「鐵空聯運」的協同效益，會與機管局緊密合作，按預定計劃推進測試，並在獲相關部門批准後推出服務。

冀明年第二季推出服務 旅客日後可由西九龍站接駁九龍站

目前，經高鐵抵港的旅客可由香港西九龍站經 ELEMENTS 圓方商場步行至毗鄰的九龍站，乘搭機場快綫前往機場。港鐵正積極與機管局籌備自動車接駁服務，為高鐵抵港的旅客提供多一個便捷的轉乘及行李運送選擇，旅客屆時可選乘自動車由香港西九龍站接駁至機場快綫九龍站，亦可選擇於高鐵香港西九龍站新設立的專櫃使用預辦登機及行李託運等配套服務。