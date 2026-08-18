港鐵男女童閘口玩耍　女童疑綁防走失帶仍爬閘機　網民：當遊樂場

家長真的要好好教育孩子社會秩序！有港鐵乘客近日於網上發文發相，指有2名幼童於大堂入閘口玩耍，其中女童更爬上閘機，而其手上疑綁有兒童防走失帶牽引繩，當時其媽媽則仍未入閘。網民直斥行為離譜、沒家教，紛紛嘲諷是「港鐵遊樂場」。



有港鐵乘客近日於網上發文發相，指有2名幼童於大堂入閘口玩耍，其中女童更爬上閘機。（Threads@star_t7y）

港鐵男女童閘口玩耍 女童爬閘機

該港鐵乘客於Threads發文表示：「可唔可以唔好周圍爬。」照片見到，男童站在閘機內疑似跳躍，阻擋其他乘客入閘。女童更已爬上閘機，離地超過1米，其手上疑綁有兒童防走失帶牽引繩，其媽媽則站在另一個閘口前，手腕戴着白色環狀物體連接着牽引繩。婦人身邊尚有另1名女童，未知她是否「一拖三」帶小孩外出，入閘口前有一群乘客正等待入閘。

女童爬上閘機，其手上疑綁有兒童防走失帶牽引繩。（Threads@star_t7y）

網民斥無家教：唔識咩係秩序

網民批評家長未有做好教育，「無家教」、「好癲，無家長㗎咩」、「唔識咩係秩序」，又認為應找港鐵職員處理。

（Threads@star_t7y）

其他報道：港鐵車廂大堆乘客席地而坐 男童吃零食圍圈堵通道 目擊者呼恐怖

10多人在港鐵車廂內席地而坐，十分誇張！有港鐵乘客近日於網上發文分享照片，顯示10多名乘客於車廂接駁位圍圈席地而坐，阻塞通道，甚至有男童在吃零食，慨嘆「我無辦法相信，香港搭火車（港鐵）嘅情況係變到咁worse（差劣）」 ，另1名同車乘客亦有拍下照片發文批評「恐怖到，10幾個坐晒地下」。



網民無奈道，「不是火車變成咁，是香港已經變成咁」、「老實講，衰過廣州深圳，至少我從未在深圳或廣州嘅地鐵或高鐵見過這樣」，指出「其實真係好想走埋去大嗌起身啊！成個車廂啲人一齊叫佢哋起身有冇用，群眾壓力」。



有港鐵乘客近日於網上發文分享照片，顯示10多名乘客於車廂接駁位圍圈席地而坐，阻塞通道，甚至有男童在吃零食。（Threads@chriswu7612）

另1名同車乘客亦有拍下照片發文批評「恐怖到，10幾個坐晒地下」。（Threads@momonga_chibi_furuhonya）

港鐵大堆乘客席地而坐 男童吃零食

兩名拍到照片的港鐵乘客均於Threads發文，照片見到10多名乘客於車廂接駁位席地而坐，有男有女，悠閒地滑手機，1名灰衣男童甚至打開了1包零食在進食，眾人圍成1圈，阻塞了通道。其中1名樓主「chriswu7612」同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下的畫面。

網民批：影響市容，阻塞通道

網民批評，「無家教，破壞社會秩序」、「影響市容，阻塞通道」，指出「佢哋唔覺得地下好污糟㗎咩，啲人全部都踩過，又要唔知對鞋踩過啲咩嚟，諗起都覺得佢哋污糟」、「使唔使咁chill？咁信得過香港的清潔和衛生？」、「坐喺度最大嘅問題就係，呢啲位根本上就唔係畀你坐，如果隔籬有人係企陣，人哋行過嗰陣時候有機會踩到你，咁到時係邊個責任？」。

有網民指出，深圳地鐵不時有廣播，亦有職員舉牌巡視，提醒「請勿席地而坐」。（小紅書圖片）

網民籲港鐵多派員巡查及罰款

有網民指出，深圳地鐵不時有廣播，提醒乘客「保障您和他人的安全，車廂擁擠時請勿自帶坐具、席地而坐、躺臥」，亦有職員舉牌巡視，提醒「請勿席地而坐」。

網民建議港鐵應派員多巡視，「地鐵應該搵職員巡查多啲，尤其是東鐵綫」，呼籲乘客見到此情況要通知車長，「其實可唔可以通知車長搵人上嚟處理，成班人又坐地、又食嘢，唔係唔處理呀嘛？車長可以去到下1個站，等職員處理完先再開車」，要罰款以儆效尤，「呢到收到兩萬啦，仲有個飲食添，加多$2,000，夠畀1個職員嘅1個月人工」。

雖《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。（Threads圖片）

港鐵乘客席地而坐可被罰2,000元

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾行為，違者或會被罰款5,000元。

此外，附例第27(b)條列明，在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外），進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），可被罰款2,000元。

有網民分享在港鐵車廂目擊其他乘客席地而坐畫面。（Threads@snowyyyae.__）

有網民分享在港鐵車廂目擊其他乘客席地而坐畫面。（Threads@rickey_chong）

發文的港鐵乘客同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下畫面。（Threads@chriswu7612）

發文的港鐵乘客同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下的畫面。（Threads@chriswu7612）

（Threads@chriswu7612 / Threads@momonga_chibi_furuhonya）