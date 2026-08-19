卡塔爾航空貨運區域辦事處落戶香港　與機管局簽合作備忘錄

​卡塔爾航空貨運今（19日）在香港設立航空貨運區域辦事處，並與機管局簽署《香港機場管理局與卡塔爾航空貨運關於加強航空連繫及航空發展合作的諒解備忘錄》，加強航空連繫及航空發展合作。運輸及物流局局長陳美寶表示，香港國際機場作為全球最繁忙的貨運機場，與卡塔爾航空貨運「強強聯手」，將可發揮更大協同效應，促進全球貨運的無縫流轉。



運輸及物流局局長陳美寶（右二）、卡塔爾航空貨運貨運銷售高級副總裁Eric Wilson（左二）、民航處處長黃嘉華（右一）和香港機場管理局行政總裁張李佳蕙（左一）主持剪綵儀式。（政府新聞處圖片）

本地航空公司明日公布前往阿拉木圖航班詳情

陳美寶說，對卡塔爾航空貨運選擇在香港設立區域辦事處表示歡迎，此舉充分反映航空公司對香港作為國際航空樞紐的信心及肯定。隨着第三跑道系統投入運作，香港國際機場的容量已大幅增加。港府將把握系統帶來的機遇及國家對「空中絲綢之路」的支持，繼續加強與全球航空夥伴的航空服務聯繫，並優先聚焦具進一步發展潛力及新興增長的地區，例如南美洲、中亞、非洲及中東。

她並指，本地航空公司將於明日（20日）公布新開通前往哈薩克斯坦阿拉木圖航班的詳情，進一步擴大香港的全球航空網絡。

運輸及物流局局長陳美寶在簽署儀式致辭。（政府新聞處圖片）

卡塔爾航空貨運貨運銷售高級副總裁Eric Wilson表示，透過在香港設立區域辦事處並深化與機管局的合作，集團將具備優厚條件，利用香港的優勢，進一步把全球網絡與亞洲及粵港澳大灣區充滿活力的市場連結起來。

卡塔爾航空貨運每星期營運約56班貨運航班

機管局表示，簽署諒解備忘錄加強了卡塔爾航空貨運與香港國際機場的合作夥伴關係。卡塔爾航空貨運在香港國際機場的業務持續增長，目前每星期營運約56班貨運航班，利用貨機及客機腹艙運力，連接香港國際機場與其全球貨運航點網絡。今日起，卡塔爾航空貨運已將地區總部遷至香港。