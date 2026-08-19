恒大清盤人不滿證監會與核數師達成協議求覆核　官稱10月前裁決

中國恒大集團欠下2.5萬億元債項被清盤，恒大並疑於2019年及2020年出現虛假財務報表，當時負責核數的羅兵咸永道（下稱：羅兵咸），今年與證監會達成協議，羅兵咸在毋須承認法律責任下，向恒大合資格獨立少數股東賠償10億元。恒大清盤人不滿這安排，早前提出司法覆核，要求法庭撤銷協議，案件今在高院聆訊（HCAL 1082/2026）。



代表恒大的律師指，證監會沒權繞過法律程序與羅兵咸達成協議，證監會則強調協議合法。法官高浩文表示會在10月前頒布決定。



申請人為已清盤的中國恒大集團(下稱：恒大)，答辯人為證監會。

恒大的清盤人不滿證監與羅兵咸達成協議，在高等法院提出申請覆核。(葉志明攝)

中國恒大因欠債2.5億元，於2024年已被頒令清盤。

恒大指證監拒披露協議全文

代表恒大的資深大律師鮑進龍指，早前恒大要求證監會披露涉案的協議全文遭拒，當中包含股東詳情等重要資料，惟證監會基於「保密」理由拒絕披露，有欠公充，故求法庭下令證監會披露。證監會回應指，現階段法庭不宜處理申請。

指證監可引例向法庭申請制裁羅兵咸

鮑續指，證監會與羅兵咸達成的協議屬越權，超出其法定權力。證監會原可跟從合法機制，根據《證券及期貨條例》第213條，向法庭申令制裁羅兵咸，若法庭最終作出相同的賠償命令，過程亦較公開透明。

質疑做法欠缺公眾利益的考量

鮑指，本案是證監會自1989年成立以來，首次以和解方式處理同類事件，有違立法原意，亦有別於過往做法。即使法庭認為證監會有權達成協議，亦要考慮證監會在過程中對公眾利益的考量是否恰當，鮑指債權人的利益應高於少數股東的利益。

證監會只是履行職能不涉越權

代表證監會的資深大律師石永泰則強調協議合法，證監會履行職能不涉越權。石補充，資不抵債的是恒大而不是羅兵咸，無關恒大分發資產的次序，本案的和解能保護恒大的少數股東利益。