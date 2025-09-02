恒大清盤人申接管人查許家印資產　許反對指侵犯財產權　官押後判

中國恒大去年被頒令清盤，清盤人接管後向恒大創辦人許家印等人，追討股息及酬金約60億美元。恒大其後再取得禁制令，禁制許家印等人處理逾600億港元資產。清盤人指，許家印未有按法庭命令披露資產，今(2日)在高等法院向法庭申請委任接管人，以調查和披露許的資產。許家印的代表反對，指清盤人的申請並不公平。法官聽取陳詞後，表示將於12月2日或前以書面頒布裁定。



許家印反對接管人調查其資產，認為會侵其財產權。（資料圖片）

恒大要求委全接管人查許家印資產

中國恒大一方今陳詞指，許家印未有按法庭命令披露其資產，因此申請委任兩名接管人，以調查和披露其資產。恒大一方稱，委任接管人只是要保全其資產，而非要轉移它們。

許認為清盤人指控存在敵意

代表許家印的律師提出反對，指清盤人對許作出強烈指控，對許有敵意，認為是次申請並不公平，指此舉會侵犯許的財產權。

案件編號：HCA 551/2024, HCMP 1080/2024