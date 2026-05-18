恒大清盤案今聆訊　羅兵咸國際申剔出除被告名單

恒大清盤人入稟香港法院，向負責為恒大核數的羅兵咸（PwC）索償，高等法院今日開庭，就其中一名被告羅兵咸國際（PwC International Limited）要求從被告名單中除名進行聆訊。



恒大清盤人為Alvarez & Marsal (A&M) 的黃詠詩 (Tiffany Wong) 和杜艾迪 (Eddie Middleton) ，他們較早前入稟香港法院，向香港的羅兵咸永道（Pwc HK）、內地的普華永道中天（PwC China ）以及羅兵咸的國際有限責任合伙人公司 PwC International Limited (PwC IL)提出索償。

今日進行的聆訊，是PwC IL向法庭申請，指他們並無參與恒大的核數工作，要求法庭將其在被告名單中剔除。由於申請與PwC HK和PwC China無關，故後兩者並不會參與今天的聆訊。

恒大清盤案今日進行聆訊，羅兵咸國際（PwC International Limited）要求從被告名單中除名進行聆訊。（資料圖片）

若清盤人反對 法庭或押後宣判

若清盤人反對 PwC IL 的申請，法庭會聽取雙方律師陳詞後將押後宣判，有關申請得到解決後，案件才有有機會進行正審。

PwC IL是羅兵咸的國際網絡，總部設於倫敦，是羅兵咸作為全球會計與專業服務網絡的協調實體，並不提供任何核數或客戶諮詢服務。全球各地的PwC成員所（Member Firms）皆為獨立運作的個體，每年向PwC IL繳付專利費用（License Fee）。