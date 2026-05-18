恒大清盤｜羅兵咸國際稱無參與核數求剔出訴訟 清盤人指未盡責任
撰文：朱棨新
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中國恒大集團因欠下2.6億債，於2024年被清盤，曾擔任其核數師的羅兵咸永道（PwC），被指審計過程涉失當，與另兩間公司遭清盤人索償570億元人民幣。羅兵咸國際（PwC International Limited）要求在訴訟中被剔除，今(18日)在高等法院提出申請。代表羅兵咸國際的律師強調沒有參與涉案核數工作，與恒大亦無直接聯絡，對恒大並無謹慎責任。清盤人卻指，羅兵咸國際未有發揮其監督角色。法官稱會在3個內下書面裁決。
是次由請只涉羅兵咸國際
原告為中國恒大集團的清盤人，被告為香港的羅兵咸永道（PwC HK）、內地的普華永道中天（PwC China ）以及羅兵咸的國際有限責任合伙人公司 PwC International Limited (PwC IL)。清盤人現向三名被告索償570億元人民幣，其中380億元人民幣涉及羅兵咸國際。是次申請，只涉第三被告的羅兵咸國際。
涉案時段無參與恒大核數工作
羅兵咸國際的代表律師陳詞指，清盤人未有基礎指羅兵咸國際對恒大有謹慎責任。他們沒有參與恒大於2017至2020年間的核數工作，該工作由羅兵咸永道香港在普華永道中天協助下進行。羅兵威國際在涉案時段亦沒有和恒大有直接聯絡，也沒有向恒大表明會審查其核數工作。
清盤人指羅兵咸國際未發揮其監督角色
代表清盤人的律師回應指，羅兵咸國際對其成員有監督角色，應監督羅兵咸永道香港和普華永道中天的工作，以確保兩公司提供的服務符合水平，但它沒有發揮其應有的監督角色，並作出介入。
法官聽取陳詞後，表示將於3個內以書面頒布裁決。
羅兵咸香港早前被證監要求賠償10億
此外，羅兵咸香港早前和證監會達成協議，就恒大於2019年及2020年出現虛假財務報表一事，需向恒大合資格獨立少數股東賠償10億港元。羅兵咸香港遭會計及財務匯報局罰款3億港元，及半年執業受限制。
案件編號：HCA 548/2024
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