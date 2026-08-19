海洋公園爬行探索基地周五起開放　多圖看「靠嚇」「反差萌」動物

海洋公園於本周五（21日）將開放全新動物展館「爬行探索基地」予入場人士參觀，館內有如犀牛鬣蜥、藍舌石龍子、七彩變色龍等20個瀕危的爬行動物。



海洋公園主席龐建貽表示，展館會繼承園方「寓教於樂」一貫做法，希望能減少公眾對爬行動物的誤解。



海洋公園全新動物展館「爬行探索基地」8月21日起開放予入場人士參觀。（鄧倩螢攝）

海洋公園「爬行探索基地」館內有如犀牛鬣蜥、藍舌石龍子、七彩變色龍等20個瀕危的爬行動物。（鄧倩螢攝）

海洋公園「爬行探索基地」館內有如犀牛鬣蜥、藍舌石龍子、七彩變色龍等20個瀕危的爬行動物。（鄧倩螢攝）

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犀牛鬣蜥兇狠得個樣 藍舌石龍子伸出藍舌「靠嚇」

新展館由位於高峰樂園的紀念品店及原「動物趣談」位置改建而成。龐建貽指，展館以生動互動的方式讓公眾近距離觀察爬行動物，拆解誤解並學習與大自然和諧相處。他亦希望藉此宣傳拒絕非法野生動物貿易，提醒市民切勿因好奇而購買不適合居住環境的動物。

展館針對大眾的偏見設計，展現動物的趣味一面。例如犀牛鬣蜥看似兇狠，實際上只吃草並會「點頭示愛」，極具「反差萌」；藍舌石龍子則會伸出藍舌和發出叫聲「靠嚇」。

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館內部分動物為漁護署充公及獲救所得

館內部分動物如犀牛鬣蜥和藍舌石龍子為漁護署充公及獲救所得。牠們接收初期健康狀況不一，經特別護理後現已康復。為加強教育，展館每日設有護理員帶領的「動物趣談」，讓公眾近距離了解動物進食與護理；另設「爬爬記者會」供市民與護理員即場交流。

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漁護署長黎堅明：爬行動物是食物鏈重要一環 生存正面臨威脅

漁護署署長黎堅明指出，該館是首個以爬行動物為主題的展館，反映政府對珍稀爬行動物保育的重視。他解釋，爬行動物是食物鏈重要一環，既能控制昆蟲及小型動物數量，又是猛禽的食物。

漁護署署長黎堅明指出，該館是首個以爬行動物為主題的展館，反映政府對珍稀爬行動物保育的重視。（鄧倩螢攝）

黎堅明補充，爬行動物因外貌與哺乳類不同而常被忽視，加上氣候變化、棲息地喪失及非法貿易，生存正面臨威脅。本港生物多樣性豐富，他期望新展館能成為友善平台，讓公眾放下恐懼，將誤解化為友善。他最後感謝海洋公園長期支持大熊貓及淡水龜等保育工作，讚揚園方在寓教於樂方面成效顯著。