水上樂園｜保留長者$2入場　海洋公園主席：能帶動一家人入場消費

海洋公園水上樂園推出不同優惠吸客，其中5月中重開時，首次推出長者2元入場，平過入公眾泳池。海洋公園主席龐建貽期今日（30日）望繼續營運水上樂園，今年5月中統計，對比往年人流上升10%，證明各項優惠有效吸引人流，亦留意到長者優惠入場能帶動一家人入場消費，故會續保留長者2元入場政策。



踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

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水上樂園人流比上年上升10%

龐建貽回應記者提問時指，5月中的數據顯示水上樂園人流比上年同期上升10%，足以證明水上樂園推出的各項門票優惠有效吸引人流。他表示，例如長者2元入場門票優惠，留意到長者會帶同一家大小一同入場，有效帶動人流和收入。

對於水上樂園持續虧損，他則稱海洋公園期望繼續營運水上樂園，會繼續構思更多「吸客招數」。

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，有衝浪教練表演。（倪清江攝）

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，有衝浪教練表演。（倪清江攝）

昨日水上樂園儲物櫃故障屬儲物櫃公司軟件問題

水上樂園昨日（29日）發生儲物櫃系統故障，導致入場人士需要輪候人手寄存。龐建貽回應指經查證後發現是儲物櫃公司軟件問題，已經即時採取人手寄存補救方案，期望未來不會發生同樣問題。

踏入夏天，海洋公園水上樂園5月16日起重開，吸引年輕人入場玩水。（倪清江攝）

海洋公園主席龐建貽指現時每年花費4.8億元於保育，即使失去政府保育資助，仍期望繼續做好保育工作（陳巧恩攝）

政府暫停保育資助 龐建貽：遇財困或會暫停部份活動

政府今年起正式暫停對海洋公園保育教育工作每年2.8億資助。現時園方每年在保育方面花費4.8億元，龐建貽期望保育工作能夠持續進行，但如果經濟遇上困難，某部份計劃或活動或許要暫停。

龐建貽說：「大熊貓帶畀我哋好重要嘅保育生態環境，同埋為地球可持續發展出力嘅訊息」，海洋公園會繼續與政府緊密聯繫；他期望商界或市民可提供捐助，繼續提供優質生態環境供保育動物。