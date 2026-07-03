海洋公園水上樂園暑假周末辦最大型水上派對　主打懷舊80年代主題

粵語流行曲近年變身CANTON POP，海洋公園水上樂園周四（2日）公布，在7及8月周末推出開園以來最大型的水上派對「Beat The Summer奏夜激玩．水上樂園」項目吸客，場內以霓虹閃爍與的士高舞曲風靡的1980年代為主題，邀得知名DJ於周末列陣，並以全新懷舊主題「游如80年代」，打造多個打卡熱點。



海洋公園水上樂園在7及8月周末，將推出開園以來最大型的水上派對「Beat The Summer奏夜激玩．水上樂園」項目吸客，有DJ精選混音廣東歌及經典金曲。（園方圖片）

海洋公園水上樂園在7及8月周末，將推出開園以來最大型的水上派對「Beat The Summer奏夜激玩．水上樂園」項目吸客，有DJ精選混音廣東歌及經典金曲。（園方圖片）

海洋公園水上樂園在7及8月周末，將推出開園以來最大型的水上派對「Beat The Summer奏夜激玩．水上樂園」項目吸客，有DJ精選混音廣東歌及經典金曲。（園方圖片）

水上樂園會在7月4日至8月30日期間（8月22日除外），逢星期六及星期日下午6時30分至晚上9時30分舉行「CANTON BEATS」派對，有星級駐場DJ精選混音廣東歌及經典金曲，首四場活動日更邀得四位星級DJ坐鎮，包括韓國電音女王DJ SURA、馬來西亞DJ AMBER NA藍星蕾、內地人氣DJ KIXON，以及在台灣醫生DJ SUNB。

8月22日晚上6時至9時30分，水上樂園更會舉辦「ASIA IDOL激浪之夜」，除了有粉絲見面會，駐場DJ和來自不同地區的六大人氣男團女團將輪流演出。

水上樂園設有全新懷舊主題「游如80年代」，打造多個打卡熱點。（樂園圖片）

水上樂園設有全新懷舊主題「游如80年代」，打造多個打卡熱點。（樂園圖片）

於「宏利呈獻：天海灣」旁還有以香港懷舊主題打造的「池畔 Cheers」，可讓入場人士一邊享受廣東歌，一邊暢飲。以全新懷舊主題「游如80年代」，打造多個打卡熱點，包括珊瑚大堂的巨型扭蛋機、懷舊冰室美食主題打卡點、「渠王」夜光藝術廊及巨型霓虹燈裝置等；全新「80年代線上人生三格」亦會登場。

園方表示，即日起至8月31日，海洋公園優越卡或金卡全年會員可享夏日狂沖平日入場門票低至5折優惠，以及夏日狂沖所有日期入場門票低至7折優惠。基於反應熱烈，「樂悠關愛優惠」延長至8月31日，星期一至五長者可以2元入場。