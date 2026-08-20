OPATRA London｜一文看一張6萬元單　如何令一個美容集團一周收檔

連鎖護膚品牌美容店OPATRA London在過去一周「爆紅」，事件源自一名50多歲婦人在其沙田新城市廣場分店外坐地哭訴詐騙銷售，遭碌卡6萬元，事件經網絡廣傳後，店方在上周六（15日）先關閉新城市廣場分店，其後至少連同元朗形點YOHO Mall分店在周二（18日）被圍封，稱公司決定結業交舖，之後包括7月才開張的銅鑼灣分店也停業，四店全關。



海關接獲多宗投訴後，周二（18日）到OPATRA London母公司「Sayles Retail Limited」註冊地址、上環一間秘書公司蒐證，再於周三（19日）晚以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕一名42歲男財務經理和一名25歲女行政經理。



OPATRA London在海關行動前曾意圖力挽狂瀾，在周一（17日）發聲明否認詐騙銷售，披露已酌情向涉事婦人退還1.6萬元，但聲明又批評她多次在門店蓄意滋擾及發布誹謗言論，保留一切追究其法律責任權利，反火上加油。更甚是，OPATRA London英國總公司發聲明割席，揭開本港公司只是「分銷合作夥伴」關係，門店由港公司獨立營運，與英國總公司沒有任何合作關係。



早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

婦人指，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。（Threads @jadiswong225）

稱婦人衣着漂亮邀入店並推銷產品 稱半推半就下簽帳6萬元

事緣本月中旬，社交平台Threads流傳一段短片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店Opatra London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。婦人進店後，店方開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上，她最終於半推半就下簽帳6萬元。

婦人更說，皮膚在塗抹了這些產品後出現紅腫，需要看醫生；她在哭訴中更說，為該6萬元卡數，要還2萬元利息。影片在網上廣傳，事件愈趨嚴重。她其後就事件報警，當時警方叫她到店舖處理，豈料她到店舖後，對方只願賠償16,000元。

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店，8月16日貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）

新城市廣場分店上周六停業 YOHO Mall分店周日也無開門

片段在網上曝光後，陸續有網民稱有相似經歷。沙田新城市廣場分店在上周六（15日）落閘，暫停營業；到周日（16日）元朗YOHO Mall店也見落閘無開門。

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

本港OPATRA London周一發聲明：婦人蓄意滋擾及發布誹謗言論

OPATRA London在周一（17日）打破沉默，下午發聲明稱從未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規經營行為，店方已酌情向涉事婦人退還1.6萬元，惟對方不認可處理結果，多次前往門店蓄意滋擾，及發布誹謗言論，對正常營運及品牌聲譽造成嚴重負面影響，將保留一切追究其法律責任的權利。聲明沒有留下任何聯絡電話。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

OPATRA London香港分銷商在8月17日發出的聲明全文。

英國總公司發聲明割席：門店由分銷商獨立營運 與總公司無關

到晚上再有聲明，由一間國際公關公司發出，不過是代表OPATRA London英國總公司，內容提到上述聲明是香港分銷商擅自發出，未得總公司同意。聲明指OPATRA香港品牌店舖是由分銷商獨立營運，與英國總公司沒有任何合作關係；倫敦總部正直接處理此事，已要求香港分銷商提交全面書面聲明，並審視其銷售行為，會根據審視結果採取果斷行動。

OPATRA London總公司聲明。

及至周二( 18日）上午，新城市廣場分店被發現已圍封，元朗YOHO Mall分店也一樣，客戶服務部稱店方告知結業及交回舖位。至於沙田連城廣場分店，也不遲於當日已停業。

沙田新城市廣場分店8月18日同樣用圍板全面封閉。有鄰近商戶透露表示，店舖今日起圍封，未見有人員出入店內。（資料圖片/賴卓盈攝）

位於元朗形點的OPATRA London 舖位8月18日以圍板圍封，招牌亦被遮蓋。形點商場客戶服務部指，相關店舖已正式離場。（資料圖片/梁家俊攝）

OPATRA London位於銅鑼灣羅素街的分店8月18日無開門營業，閘外亦未見張貼任何告示。（資料圖片/馮文傑攝）

海關周二展開蒐證 註冊公司報稱地址為秘書公司

多名海關人員周二（18日）展開蒐證，傍晚抵達上環干諾道中111號永安中心16樓一單位，並帶走部份文件。單位的公司名寫上「Ascentium」，但就未有標示「OPATRA London」。OPATRA London由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運。根據公司註冊處資料，海關搜查的地點，為「Sayles Retail」秘書公司的地址。

《香港01》前往上址了解，發現該單位的公司名寫上「Ascentium」。(資料圖片/梁偉權攝)

海關人員8月18日到上環干諾道中111號永安中心16樓一單位蒐證，帶走部份文件。(資料圖片/梁偉權攝)

海關收6宗舉報 涉及多名中年人或長者 最大金額10萬元

香港海關商品說明調查科高級調查主任梁嘉豪於上址調查後離開時表示，一間美容公司在售賣美容機或美容產品時，涉嫌使用不良手法，觸犯《商品說明條例》中「具威嚇性的營業行為」。海關目前共接獲6宗舉報，涉及多名中年人或長者，涉案金額介乎1,800元至10萬元不等。

梁嘉豪指，海關前往該公司的「首要營運地址」調查，發現該處僅為一間秘書公司，並無涉案商戶的實際營業活動或員工。而該美容公司旗下4間分別位於沙田、元朗及銅鑼灣的分店，目前均已暫停營業。

海關拘2名涉事經理涉嫌違反《商品說明條例》

到周三（19日）晚上，海關就事件以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕一名42歲男財務經理和一名25歲女行政經理；將積極調查其他關連公司。

8月19日，海關交代調查進展，指拘捕兩名參與香港公司營運的管理人員，包括42歲男財務經理和25歲女行政經理。（資料圖片/左朗星攝）

8月19日，海關交代調查進展，指拘捕兩名參與香港公司營運的管理人員，包括42歲男財務經理和25歲女行政經理。（資料圖片/左朗星攝）

8月19日，海關商品說明調查科高級調查主任梁嘉豪交代調查進展，指拘捕兩名參與公司營運的管理人員，包括42歲男財務經理和25歲女行政經理。（資料圖片/左朗星攝）

《香港01》查冊發現，OPATRA London由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運，董事有三人，分別持有以色列、保加利亞、葡萄牙護照。該公司同時營運海港城的LUX BOUTIQUE，同樣暫停營業，未有交代原因。法庭紀錄顯示，該公司三間分店，先後被商場業主入稟追討欠租逾79.5萬元。

OPATRA London營運公司「Sayles Retail Limited」，旗下的尖沙咀海港城LUX BOUTIQUE店舖。（ED DESIGN圖片）