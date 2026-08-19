OPATRA London同營運海港城LUX BOUTIQUE　曾遭入稟追租79萬

沙田新城市廣場美容店OPATRA London，遭顧客指控強行推銷，海關周二（18日）搜查其公司的註冊地址，該公司所有分店亦暫停營業。《香港01》查冊發現，OPATRA London由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運，董事有三人，分別持有以色列、保加利亞、葡萄牙護照。該公司同時營運海港城的LUX BOUTIQUE，同樣暫停營業，未有交代原因。

法庭紀錄顯示，該公司三間分店，先後被商場業主入稟追討欠租逾79.5萬元。



根據商業登記及公司註冊處資料，本港註冊公司「Sayles Retail Limited」，共營運四間OPATRA London及一間LUX BOUTIQUE店舖。目前已全線停止營業。

該公司董事為持以色列護照的Avraham Avi DOTAN，持保加利亞護照的Yehonathannaftali GAMLIEL，及持葡萄牙護照的Omri SAYLES，後兩者兼任股東，亦為SG Beauty Limited的董事。

OPATRA London位於銅鑼灣羅素街的分店已落下閘門，未有對外營業，閘外亦未見張貼任何告示。（馮文傑攝）

OPATRA London營運公司「Sayles Retail Limited」，旗下的尖沙咀海港城LUX BOUTIQUE店舖。（ED DESIGN圖片）

翻查法庭紀錄，「Sayles Retail」有三宗欠租遭商場業主入稟的紀錄，分別為2025年8月OPATRA London沙田新城市廣場店及元朗YOHO店，及2026年2月的LUX BOUTIQUE尖沙咀海港城店，合共遭追租逾79.5萬元。公開資料未有顯示追租訴訟結果。

Sayles Retail Limited旗下店舖及欠租紀錄 店舖 開店日期 欠租紀錄 LUX BOUTIQUE 尖沙咀海港城港威商場店 2024年9月9日 2026年2月遭入稟追討兩個月欠租59萬元 OPATRA London 沙田新城市廣場店 2025年3月31日 2025年8月遭入稟追討兩個月欠租18萬元 OPATRA London 沙田連城廣場店 2026年3月31日 / OPATRA London 元朗YOHO店 2026年3月31日 2025年8月遭入稟追討一個月欠租2萬元 OPATRA London 銅鑼灣2000年廣場店 2026年6月25日 /

海關周二傍晚到上環永安中心16樓蒐證的地方，就是「Sayles Retail」的秘書公司地址，海關帶走部份文件，未有人被捕。