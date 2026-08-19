OPATRA London兩經理被捕｜英國總公司再發聲明割席：非直屬僱員
撰文：董素琛
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日前網上流傳一條短片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳6萬元。事件發酵數日後，海關在今晚（19日）拘捕涉案公司的一名42歲男財務經理和一名25歲女行政經理。
OPATRA London英國總公司今晚隨即發聲明再劃清界線，指香港的OPATRA品牌店舖由一間本地公司根據分銷協議獨立擁有及經營；該等店舖人員的僱用及管理，均由該公司全權負責，相關人士均非OPATRA London的僱員，亦未在OPATRA London內擔任任何職務。
英國總公司：向香港相關部門提供所要求一切資料
OPATRA London英國總公司表示，不會就正在進行中的調查作出評論。OPATRA London將全面配合任何調查，並向香港相關部門提供所要求的一切資料。聲明又提到，對香港分銷安排的審視工作仍在進行，並預計將適時作出進一步公布。
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事件源於早前網上影片，一名婦人於沙田新城市廣場 OPATRA London 分店外跪地哭訴，指被店員以拍照為由誘騙入店並推銷，最終簽帳6萬元。香港分銷商於日前（17日）發表聲明否認存在違規銷售，並指已酌情退還部分款項，反指涉事顧客滋擾及誹謗。
3名董事分別持以色列、保加利亞、葡萄牙護照
OPATRA London四間門市由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運，董事有三人，分別持有以色列、保加利亞、葡萄牙護照。