OPATRA London兩經理被捕｜英國總公司再發聲明割席：非直屬僱員

日前網上流傳一條短片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳6萬元。事件發酵數日後，海關在今晚（19日）拘捕涉案公司的一名42歲男財務經理和一名25歲女行政經理。



OPATRA London英國總公司今晚隨即發聲明再劃清界線，指香港的OPATRA品牌店舖由一間本地公司根據分銷協議獨立擁有及經營；該等店舖人員的僱用及管理，均由該公司全權負責，相關人士均非OPATRA London的僱員，亦未在OPATRA London內擔任任何職務。



8月19日，海關交代調查進展，指拘捕兩名參與香港公司營運的管理人員，包括42歲男財務經理和25歲女行政經理。（左朗星攝）

8月19日，海關交代調查進展，指拘捕兩名參與香港公司營運的管理人員，包括42歲男財務經理和25歲女行政經理。（左朗星攝）

英國總公司：向香港相關部門提供所要求一切資料

OPATRA London英國總公司表示，不會就正在進行中的調查作出評論。OPATRA London將全面配合任何調查，並向香港相關部門提供所要求的一切資料。聲明又提到，對香港分銷安排的審視工作仍在進行，並預計將適時作出進一步公布。

▼ 8月18日海關上環永安中心蒐證 ▼

事件源於早前網上影片，一名婦人於沙田新城市廣場 OPATRA London 分店外跪地哭訴，指被店員以拍照為由誘騙入店並推銷，最終簽帳6萬元。香港分銷商於日前（17日）發表聲明否認存在違規銷售，並指已酌情退還部分款項，反指涉事顧客滋擾及誹謗。

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

婦人指，一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照。不過，她進入店舖後，對方便開始推銷不同產品，更主動塗抹產品到她臉上。（Threads @jadiswong225）

Opatra London的沙田新城市廣場分店8月16日停業。（資料圖片／洪戩昊攝）

Opatra London的新城市廣場分店，8月16日貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）

沙田新城市廣場分店8月18日用圍板全面封閉。（賴卓盈攝）

3名董事分別持以色列、保加利亞、葡萄牙護照

OPATRA London四間門市由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運，董事有三人，分別持有以色列、保加利亞、葡萄牙護照。

OPATRA London位於銅鑼灣羅素街的分店8月18日落下鐵閘，未有營業，閘外亦未見張貼任何告示。（馮文傑攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）