智財咭停用｜馬會場外投注站分階段停支援　取回$20按金資訊一覽

網上及電子投注未普及年代，賽馬會投注站經常有人龍排隊投注，1995年，馬會推出可電子轉帳與自助投注卡服務、「智財咭」Electronic Shroff Card (ESC)。至最近，為持續推動數碼轉型加上使用「智財咭」服務僅餘極少人，馬會宣布將分階段停用「智財咭」。到底「智財咭」是什麼？何時停用？取回$20按金方法是什麼？一文看清。



馬會宣布將分階段停用「智財咭」。（香港賽馬會網頁）

智財咭是什麼？

智財咭（ESC）是香港賽馬會發行的電子投注卡，用來連結投注人士的馬會投注戶口進行賽馬、足球或六合彩等投注及現金轉賬。

智財咭主要用途與特點是什麼？

．場內外投注：持卡人可在馬場或場外投注處配合終端機或自助機器進行快捷投注。

．戶口管理：可透過卡片直接存取及操作個人投注戶口內的資金。

馬會指如欲停用智財咭，可攜同智財咭及香港身份證到任何一間場外投注處服務櫃位辦理。（資料圖片/鄧倩螢攝）

智財咭點解停用？

．馬會指為持續推動數碼轉型，加上「馬會投注三合一」應用程式及數碼轉賬平台日趨普及，智財咭服務僅餘極少量顧客使用，因此將會將分階段停止智財咭在場外投注處的應用，並協助受影響顧客繼續轉用馬會電子錢包或「馬會投注三合一」應用程式。

智財咭幾時停用？

．馬會宣布場外投注處的自助售票機將於2026年8月24日停止智財咭服務，個別顧客如需使用智財咭投注或轉賬，可改往櫃位辦理，而透過櫃位支援智財咭服務，將由2027年起全面停止。

．智財咭繼續適用於沙田及跑馬地馬場。

智財咭停用可取回按金嗎？

．馬會指如欲停用智財咭，可攜同智財咭及香港身份證到任何一間場外投注處服務櫃位辦理，並取回按金20元，退款完成後，智財咭將由本會職員收回。